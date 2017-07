Le marché rivé sur Saint-Pétersbourg

Réagissez

C’est sur fond de spéculations et de doutes sur le devenir du marché pétrolier que les pays de l’OPEP et non OPEP dont la Russie se réuniront le 24 du mois en cours.

La réunion du Comité ministériel conjoint de suivi des pays de l’OPEP et non OPEP qui se tiendra dans la ville russe Saint-Pétersbourg, sera précédée par une réunion préliminaire aujourd’hui même et qui devra donner le la de la marche à suivre pour ces pays liés par l’accord de limitation de la production de pétrole depuis décembre 2016 et renouvelé en mai dernier. La hausse escomptée des prix du baril n’a pas eu lieu tant le niveau des stocks reste important, mais l’accord a permis tout de même de stabiliser les cours et de ne pas dégringoler. Hier encore, le brent de la mer du Nord s’est affiché à 49,52 dollars sur l’Intercontinental Exchange ICE de Londres, progressant ainsi de 22 cents par rapport à jeudi.

Le light sweet crud américain a lui aussi réagi à l’annonce de la réunion de l’OPEP en augmentant de 18 cents et afficher 47,10 dollars. «Les participants au marché tournent leur attention vers la réunion des représentants des pays de l’OPEP et non OPEP participant aux limitations de production», disent les analystes du marché pétrolier de Commerzbank en notant que des spéculations se font jour sur une éventuelle annonce saoudienne en faveur d’une réduction unilatérale plus importante. «Nous considérons cela très peu probable», affirment les analystes de Commerzbank qui toutefois invitent à observer les cas libyen et nigérian. «Un autre sujet qui sera abordé sera celui de la Libye et le Nigeria, maintenant que ces pays — exemptés des limitations jusqu’à présent — ont augmenté leur production de façon importante, au point de contrecarrer en partie les limitations des autres pays». Surtout que cette hausse libyenne et nigériane est conjuguée avec une hausse de la production du schiste américain, créant ainsi une surabondance de l’offre de pétrole sur le marché, ce qui a pour effet d’empêcher les prix de rebondir.

La réunion de l’OPEP aura toutefois un effet dopant pour les cours, prédisent les analystes qui tablent sur une hausse des prix et même un «feu d’artifice» en début de semaine prochaine, c’est-à-dire dès lundi. La Russie est fermement décidée à poursuivre sa collaboration avec les pays de l’OPEP en vue d’un rééquilibrage du marché et s’exprimera aussi, avance une source russe citée par l’AFP, en faveur d’une approche souple de l’Arabie Saoudite vis-à-vis de la production du Nigeria et de la Libye. L’Arabie Saoudite s’était exprimée pour une réponse à la hausse des producteurs nigérians et libyens en ajustant les pompages ailleurs. «L’OPEP va être prudente parce qu’elle a compris que lors de sa dernière réunion elle avant déçu le marché… S’ils n’arrivent pas au moins à une réduction des exportations saoudiennes et un quotas pour la Libye et le Nigeria, le marché sera de nouveau déçu», a analysé Phil Flynn de Price Futures. La réunion de Saint-Pétersbourg sera cruciale.