Le marché pétrolier sous tension

Les marchés pétroliers évoluaient hier dans l’attentisme et la réticence sur fond de tensions et de craintes autour des perspectives d’approvisionnement et du devenir de l’accord de l’OPEP, suite à l’éclatement d’une crise diplomatique majeure entre les pays du Golfe.

Ainsi, après avoir chuté en fin de semaine dernière à leur plus bas niveau en plus de vingt jours, les cours du brut ont marqué un tout léger rebond, après que l’Arabie saoudite et ses alliés aient décidé officiellement de rompre leurs relations avec le Qatar, accusé ouvertement de soutenir le terrorisme. En fin de matinée, rapporte en ce sens l’AFP, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 49,96 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse, dans un premier temps, d’un petit cent par rapport à la clôture de vendredi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le «light sweet crude» (WTI) pour livraison en juillet gagnait pour sa part 4 cents pour s’établir à 47,70 dollars le baril avant de rechuter à nouveau. Tour à tour, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, Bahreïn et les Emirats arabes unis ont annoncé hier la rupture officielle de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu’ils accusent de soutien «aux activités de groupes terroristes soutenus par l’Iran…».

Pour les acteurs du marché pétrolier, ce séisme diplomatique au Moyen-Orient est potentiellement porteur de nouvelles tensions quant aux perspectives d’approvisionnement et aux tendances à venir des prix mondiaux du pétrole. «Le fait que la relation du Qatar avec l’Iran soit au cœur de ces tensions pourrait compliquer les choses lors des prochaines réunions de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, si leurs problèmes n’ont pas été résolus dans l’intervalle», ont estimé en ce sens les analystes de JBC Energy, indiquant toutefois ne pas vouloir «surinterpréter les événements récents et l’effet qu’ils pourraient avoir sur l’OPEP». Habituellement, les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, menacent de fait la production et l’exportation de brut et ne manquent guère d’influencer les prix vers la hausse.

Or, dans l’immédiat, soutiennent des analystes, les investisseurs restent plutôt inquiets de la possibilité de voir la production mondiale augmenter, d’autant que «les magnats russes du pétrole affirment qu’ils pourraient très bien vivre avec un baril à 40 dollars», ce qui laisse redouter un relèvement de leur production, malgré l’adhésion de la Russie aux accords de réduction initiés par l’OPEP.

Aussi, la grave crise politique qui vient d’éclater entre les pétromonarchies du Golfe est surtout appréhendée, dans sa phase actuelle, sous l’angle des répercussions qu’elle pourrait générer sur l’accord de réduction de la production engagé par les pays membres ou non de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. «Les craintes d’une éventuelle rupture d’approvisionnement laissent la place à une potentielle mésentente qui pourrait bloquer la coopération entre plusieurs producteurs», soutient à ce propos John Kilduff, analyste d’Again Capital, cité par l’AFP.