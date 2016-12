Réagissez

Le marché pétrolier renouait enfin, hier, avec la confiance, les prix du brut se redressant nettement à plus de 56 dollars le baril, boostés par l’adhésion des non-OPEP à l’effort de réduction de la production initié par l’OPEP.

Bien que des réticences subsistent encore quant à la durabilité de ce regain de confiance, la nouvelle stratégie mise en branle dès septembre dernier à Alger par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) commence bel et bien à porter ses fruits.

Ralliée par les producteurs non OPEP, dont surtout la Russie, cette nouvelle démarche semble en effet induire un début de revirement de la conjoncture pétrolière, ancrée depuis juin 2014 sur des niveaux de prix hautement dangereux pour les pays pétroliers, à l’image de l’Algérie.

Ainsi, après que l’OPEP soit parvenue à mettre effectivement en œuvre l’accord engagé à Alger pour réduire sa production de 1,2 million de barils par jour (mbj), les pays non OPEP se sont joints dès samedi à cet effort de stabilisation de l’offre, en concédant à leur tour une baisse de leur production à hauteur de 558 000 barils par jour (b/j).

Premier producteur de brut de la planète, la Russie devrait y contribuer à elle seule avec un niveau de réduction de 300 000 b/j, tandis que le reste sera réparti entre le Mexique, le Kazakhstan, la Malaisie, Oman, l’Azerbaïdjan, Bahreïn, la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud, le Soudan et le Brunei.

Dès l’annonce officielle de cet accord, les prix du pétrole ont commencé à rebondir sensiblement, atteignant même de nouveaux plus hauts sur l’année durant la journée d’hier. Sur l’InterContinental exchange (ICE) de Londres, rapporte ainsi l’AFP, le baril de brent de la mer du Nord, principale référence en matière de prix, valait 56,54 dollars en fin de matinée, soit en hausse de 2,21 dollars par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le light sweet crude (WTI) gagnait pour sa part 2,25 dollars pour s’établir à 53,75 dollars le baril.

Circonspects depuis plusieurs semaines sur la mise en œuvre effective de quotas de réduction entre producteurs, investisseurs et analystes semblent désormais changer d’attitude après que l’accord d’Alger ait été officialisé fin novembre dernier à Vienne et rallié moins de deux semaines après par les non-OPEP. «Il semble que les producteurs membres et non membres de l’OPEP soient prêts à travailler ensemble pour empêcher les prix du pétrole de tomber sous un certain niveau», tranche en ce sens Naeem Aslam, analyste chez Think Markets, cité hier par l’AFP.

Cependant, des doutes continuent encore à être émis par des observateurs, craignant que certains pays, notamment les gros producteurs, ne respectent pas concrètement leurs engagements de réduction.

De même, redoutent des analystes cités jeudi dernier par l’agence Reuters, la démarche de l’OPEP risque de ne pas permettre une hausse des prix sur le long terme, la durée de six mois prévue pour l’accord de réduction étant, selon eux, trop courte pour influer considérablement sur les marchés.

Des doutes et des réserves qui ont été néanmoins rapidement contrebalancés par la détermination affichée par le premier exportateur mondial de brut, en l’occurrence l’Arabie Saoudite, qui s’est montré décidé à maintenir la nouvelle discipline instaurée par l’OPEP. Aussitôt après la réunion de samedi dernier avec les non-OPEP, le ministre saoudien de l’Energie, Khalid Al Falih, aurait ainsi déclaré que dès le 1er janvier 2017, son pays produirait même à un niveau en dessous des promesses faites le 30 novembre dernier à Vienne. Aux producteurs donc de maintenir une discipline d’offre pour stabiliser durablement le marché.