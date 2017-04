Le marché pétrolier hésitant

Réagissez

Les prix du pétrole ont repris une tendance haussière cette semaine, regagnant un peu de terrain par rapport aux baisses enregistrées au mois de mars.

Les espoirs de voir l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prolonger les quotas de production, qu’elle a mis en œuvre le 1er janvier pour une période initiale de six mois, ont redonné une note d’optimisme aux cotations de l’or noir. Une éventuelle extension sur laquelle table le marché et qui devrait être au centre des négociations lors de la prochaine réunion de l’Opep, le 25 mai à Vienne.

De plus, les cours ont profité de stocks américains moins élevés qu’attendu, selon les chiffres hebdomadaires publiés en fin de semaine par le département de l’Energie (DoE), alors que le marché s’impatiente de constater l’impact des baisses engagées par l’OPEP sur les réserves américaines.

La reprise des prix de l’or noir reste cependant fragile, les places de cotation de Londres et de New York étant ballottées, depuis quelques semaines, entre les promesses de l’Opep de respecter coûte que coûte ses quotas, et d’aller éventuellement vers une prolongation de la décision de réduction de la production et la persévérance des producteurs de schiste américain, qui ne cesse de gagner du terrain.

Les pétroliers privés américains ont en effet profité de la baisse de la production de l’Organisation, pour augmenter la cadence, réduisant l’effet de cette baisse qui visait à rééquilibrer le marché. «Le nombre de puits actifs a augmenté la semaine dernière, pour atteindre les 662 puits. Avec la plus forte hausse sur un trimestre depuis six ans, la production américaine devrait encore augmenter, et si l’OPEP prolonge son accord, elle risque surtout de perdre des parts de marché», estiment des analystes cités par l’AFP.

Depuis un an, la hausse des forages de schiste américain est très forte dans le bassin permien, à cheval sur le Texas et le Nouveau-Mexique, au sud des Etats-Unis, mais aussi d’autres zones de production du pétrole de schiste comme un autre bassin texan et le Dakota du Nord, a fait remarquer un expert.

Malgré cette progression du schiste américain, la tendance des prix se maintient à la hausse en ce début de semaine, face aux attentes d’une poursuite des réductions de la production au-delà du premier semestre de l’année. Vers 15h30, heure algérienne, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en juin, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, valait 53,47 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres. Le brent avait atteint son plus haut en trois semaines en tout début de séance, à 53,68 dollars le baril.