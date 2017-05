Réagissez

Afin de soutenir les cours du brut en forte baisse depuis la mi-2014, les pays de l’OPEP et 11 producteurs non membres de l’Organisation (dont la Russie mais pas les Etats-Unis) ont décidé, fin 2016, de réduire, durant les six premiers mois de cette année, leur offre de 1,8 million de barils par jour.

L’espoir d’une bonne surprise sur les réserves américaines ou sur l’OPEP empêche les prix de flancher en dépit d’une hausse de la production en Libye et aux Etats-Unis. «La production a retrouvé son plus haut niveau depuis trois ans en Libye. Par ailleurs, le nombre de puits actifs aux Etats-Unis continue d’augmenter et a atteint son plus haut niveau depuis avril 2015», selon le décompte du groupe privé Baker Hughes, a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group, cité par l’AFP, pour expliquer la baisse de la veille. Etabli par le groupe de services pétroliers américain Baker Hughes, ce décompte hebdomadaire a encore fait état vendredi dernier d’une hausse du nombre de puits actifs aux Etats-Unis, à un moment où la production américaine ne cesse de s’accélérer.

La production pétrolière libyenne, principale ressource de ce pays africain, a dépassé quant à elle la barre des 760 000 barils par jour pour la première fois depuis 2014, selon un communiqué de la Compagnie nationale de pétrole (NOC). Mais, «les prix pourraient remonter, si les membres de l’OPEP faisaient une annonce inattendue pour stopper l’hémorragie des prix ou si les réserves américaines augmentaient moins qu’attendu», a précisé Ipek Ozkardeskaya.

La prochaine réunion officielle de l’OPEP se tiendra fin mai à Vienne, et des discussions sur l’avenir de l’accord de limitation de la production de l’Organisation devraient s’y tenir, mais des responsables ont estimé que l’accord pourrait être renouvelé avant cette échéance. Selon des analystes de PVM, «si l’OPEP parvient à maintenir sa production autour des 32 millions de barils par jour au deuxième semestre, le rééquilibrage du marché (but affiché de l’OPEP pour justifier la limitation de sa production, ndlr) pourrait être une réalité dès fin 2017».

Afin de soutenir les cours du brut en forte baisse depuis la mi-2014, les pays de l’OPEP et 11 producteurs non membres de l’Organisation (dont la Russie mais pas les Etats-Unis) ont décidé fin 2016 de réduire, durant les six premiers mois de cette année, leur offre de 1,8 million de barils par jour (mbj). Depuis la mise en place de l’accord, les cours du pétrole se sont redressés et évoluent désormais au-dessus des 50 dollars le baril. Quant aux réserves américaines, les données du département américain de l’Energie sont attendues aujourd’hui.

Les analystes prévoient une baisse des réserves de brut de 3,25 millions de barils, mais une hausse de celles d’essence d’un million de barils et une augmentation des produits distillés de 1,5 million de barils pour la semaine achevée le 28 avril, selon un consensus compilé par l’agence Bloomberg.

Hier, les prix du pétrole remontaient légèrement en cours d’échanges européens. Vers 10h GMT (12h à Paris), le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, valait 51,83 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 31 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude pour le contrat de juin gagnait 16 cents à 49 dollars.