Réagissez

Plusieurs produits agricoles ont vu leur prix augmenter en quelques jours. L’ail a atteint par exemple les 1500 DA le kilogramme. Peut-on lier cela à la décision d’arrêter l’importation des fruits et légumes ?



L’augmentation très sensible des prix des fruits et légumes depuis quelques semaines est due à deux facteurs. D’une part, beaucoup ont tendance à ignorer qu’on est en hiver, saison durant laquelle la production est naturellement faible, la production sous serre des zones sahariennes n’arrivant pas à couvrir la demande, d’autre part, l’interdiction d’importer raréfie bien entendu l’offre. Dans une économie de marché, de la conjonction de ces deux facteurs résulte donc en une augmentation des prix, augmentation d’autant plus importante que certains consommateurs à fort pouvoir d’achat n’hésitent pas à payer le prix fort pour satisfaire leur envie de tel fruit ou tel légume.

L’exemple du marché de la pomme est édifiant. Des prix très élevés pour un produit stocké et mis sur le marché en petites quantités par les spéculateurs en prévision de l’arrêt des importations. Comment faire pour assurer un système de régulation efficace ? Quel serait justement l’impact de l’arrêt des importations des fruits et légumes à moyen terme sur le marché ?

Pour les fruits et légumes, le marché doit se réguler de lui-même. L’Etat n’a pas à intervenir comme il le fait pour les produits stratégiques comme le lait et le blé. Sauf à protéger la production nationale contre une concurrence trop forte de la part de l’extérieur. Encore faut-il que cette protection soit modulée de façon à ce qu’elle ne pénalise pas indûment les consommateurs et à ce qu’elle incite les producteurs locaux à accroître leur productivité et augmenter leur production. A ces fins, une certaine dose de concurrence extérieure est nécessaire. L’arrêt total des importations de fruits et de légumes n’est pas souhaitable sauf cas exceptionnel d’une filière en danger de faillite à cause d’une concurrence extérieure insoutenable, mais qui doit être sauvegardée parce qu’elle est vitale pour une région (par exemple, principale source d’emploi).

Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour organiser la filière fruits et légumes de la production à la distribution ?

Il est du devoir de l’Etat de veiller à ce que les marchés de fruits et légumes fonctionnent de façon concurrentielle : c’est-à-dire qu’il y ait absence d’oligopole (faible nombre d’offreurs face à de nombreux demandeurs), de monopsone (un seul demandeur face à un grand nombre d’offreurs) et d’oligopsone (petit nombre d’acheteurs face un grand nombre d’offreurs) donc multiplicité des intervenants (acheteurs et vendeurs), et qu’il y ait transparence des transactions et libre accès au marché.

La législation et la réglementation algériennes existent en matière de concurrence. Malheureusement, les lois et règlements sont peu respectés du fait du laxisme dont font preuve les autorités chargées de leur application. Si les pouvoirs publics ont beaucoup investi dans la réalisation des marchés de gros, ces derniers ne sont pas contrôlés dans leur fonctionnement quotidien (absence d’affichage des prix, inexistence d’un système de vente aux enchères, vente illicite en dehors de l’aire du marché de gros…). Par ailleurs, il n’existe pas de mécanismes qui permettent aux pouvoirs publics chargés de la concurrence de détecter les ententes illicites pour le contrôle des marchés des différents produits agricoles et alimentaires…