«Le marché algérien est lucratif mais difficile»

Réagissez

Dans son rapport sur le climat des investissements dans le monde, le Département d’Etat américain a qualifié le marché algérien de «lucratif mais difficile».

Dans l’édition 2017 de ce rapport, le Département d’Etat estime qu’il existe en Algérie un potentiel important pour les entreprises américaines, mais qu’elles doivent faire face à certaines entraves. «Les interlocuteurs du secteur privé signalent que plusieurs secteurs offrent d’importantes opportunités de croissance à long terme pour les entreprises américaines, dont beaucoup ont enregistré des bénéfices annuels à deux chiffres», note ledit rapport en précisant que les secteurs qui peuvent être ciblés aujourd’hui en Algérie pour de grands investissements comprennent l’agriculture, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, la fabrication et le montage de véhicules, l’énergie (fossile et renouvelable), la construction d’infrastructures de santé.

Tout en indiquant que la nouvelle loi sur l’investissement adoptée en août 2016 «offre des exonérations fiscales lucratives et à long terme, ainsi que d’autres incitations», le Département d’Etat relève que «des défis importants subsistent». «Les entreprises américaines doivent surmonter les barrières linguistiques, la distance, les barrières douanières, une bureaucratie enracinée, des difficultés dans les transferts financiers, les restrictions de conversion des devises et la concurrence des prix des entreprises chinoises, turques, françaises et autres entreprises européennes».

Se référant à l’avis des investisseurs étrangers, le même rapport fait remarquer que les entreprises internationales opérant en Algérie se plaignent «parfois que les lois et les règlements changent constamment et sont appliqués de manière inégale, ce qui augmente la perception du risque commercial pour les investisseurs étrangers».

Ceci, et de déplorer que «les contrats commerciaux soient également soumis à une interprétation et à une révision changeantes, ce qui s’est révélé être un réel défi pour les entreprises américaines et internationales». Le rapport cite aussi la règle du 51/49 comme un autre inconvénient, ainsi que l’application inadéquate des protections pour les droits de propriété intellectuelle et la limitation du commerce régional. «Les pénibles exigences sur la devise étrangère et les procédures douanières trop bureaucratiques se liguent pour entraver l’efficacité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, et accroître l’incertitude sur le marché», critique encore le Département d’Etat.

Soulignant que depuis avril 2017, 21 produits étrangers sont soumis à une autorisation du ministère du Commerce, le rapport américain estime que l’adoption par l’Algérie de la politique de substitution aux importations est une sévère restriction au commerce extérieur. «Les retards inhérents au système opaque et inefficace en vertu duquel les licences sont accordées ont entraîné dans certains cas l’arrêt complet de certaines importations», précise encore le Département d’Etat en soulignant que pour de nombreux produits finis, les importateurs sont maintenant incapables de dégager des articles vers l’Algérie. Et de s’étonner que «bien que les politiques de substitution à l’importation aient introduit une volatilité de l’offre et des hausses de prix, le gouvernement algérien semble considérer ces politiques comme un succès à la suite des annonces faites par certains constructeurs automobiles européens et asiatiques de monter des véhicules en Algérie».