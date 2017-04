Le Lord-maire de la City de Londres en visite à Alger

Réagissez

Le Lord-Maire de la City de Londres, Andrew Parmley

Le Lord-maire de la City de Londres, Andrew Parmley, accompagné d’une forte délégation d’homme d’affaires, est arrivé hier soir en Algérie pour une visite de trois jours.

Le premier promoteur de la prestigieuse place financière londonienne aura des entretiens aujourd’hui avec des représentants du gouvernement et des chefs d’entreprise algériens. Andrew Parmley sera reçu par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, le gouverneur de la Banque centrale, les ministres des Finances, de l’Industrie et des Mines, et de l’Energie.

Ces rencontres auront pour finalité de «renforcer les liens commerciaux entre Londres, premier centre financier mondial et l’Algérie, qui a vu se développer les secteurs bancaires, juridiques et des services», précise le communiqué de l’ambassade du Royaume-Uni.

Dans une contribution parvenue à la rédaction d’El Watan, le Dr Andrew Parmley souligne : «Lorsque j’ai entamé mon année en fonction, j’ai fait d’un de mes objectifs-clés d’aller à la rencontre des économies dynamiques et en croissance de l’Afrique du Nord, car je crois qu’il existe de nombreuses possibilités de croissance et de développement mutuellement bénéfiques à Londres et à Alger.» Le 689e Lord-maire de la City, élu pour une année, a pour rôle de parcourir le monde pour promouvoir les services financiers de la City et du Royaume-Uni. «Lorsque je rencontrerai des représentants du gouvernement au cours des prochains jours, je vais certainement offrir le soutien continu de la Cité de Londres au développement du secteur financier algérien en particulier», dit-il dans sa contribution.

Tout en notant que les grandes réserves de gaz de l’Algérie joueront un rôle mondial toujours aussi important, le Dr Parmley estime qu’il y a plus à faire ensemble pour exploiter ces réserves. «Londres est le foyer des plus grandes sociétés de ressources naturelles et d’investissement au monde», souligne-t-il en notant qu’il existe de nombreux secteurs présentant des possibilités de partenariat avec l’Algérie. Il cite à ce titre le domaine des énergies renouvelables, les télécommunications et autres. «Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée d’opportunités dans les domaines de l’énergie, des télécommunications et de la Fintech», précise le Lord-maire dans le communiqué d’annonce de sa visite.

Dans le domaine des énergies renouvelables, le Dr Parmley note que Londres peut contribuer aux projets de financement vert, notamment la construction d’installations solaires à grande échelle. «Alors que nous entamons le processus de quitter l’Union européenne, il est désormais plus important que jamais de consolider nos relations d’affaires à travers le monde avec des partenaires de valeur tels que l’Algérie», indique-t-il encore dans sa contribution à El Watan.