Réagissez

La mise en place du guichet électronique des ports algériens, à commencer par le port d’Alger, est en bonne voie et devrait être finalisée avant la fin de l’année, selon les déclarations du directeur général de la société de gestion portuaire DP World Djazair.

Dans une déclaration à El Watan, en marge de la 4e rencontre du Club Export — dépendant du World Trade Center Algiers, sous le thème «Le transport maritime», organisé jeudi au port d’Alger — Samir Boumati souligne que «la finalisation du cadre juridique et les préparatifs techniques devant concrétiser la dématérialisation totale des procédures portuaires avancent en parallèle et devraient aboutir dans les tout prochains mois à la création officielle de la société commune entre l’Entreprise portuaire d’Alger et la société émiratie Dubai Ports World (DPW)».

Il est prévu dans ce cadre que le partenaire émirati prenne en charge toute la partie technologique en installant les équipements et en assurant le transfert du savoir-faire à travers la formation du personnel algérien aux nouvelles formalités en vue d’arriver à «algérianiser» toutes les procédures dans un délai de cinq ans, au bout desquels Dubai Trade ne gardera que la partie management du projet. Il est à savoir que la société en voie de création entre dans le cadre d’une joint-venture liant les deux partenaires depuis 2015 et devant aboutir au développement d’un guichet unique électronique aux ports d’Alger, Oran et Skikda et son extension, dans une seconde phase, aux autres ports du pays.

Lors de la rencontre du Club Export, le directeur général de la société de gestion portuaire DP World Djazair a estimé que la mise en place du guichet unique électronique «permettra de réduire les coûts de 15% et de raccourcir les délais des formalités de 30%, en plus de garantir une transparence totale des procédures» portuaires, douanières et fiscales. Une avancée qui sera bénéfique pour le pays en termes d’amélioration du climat des affaires, puisque, selon l’un des critères de notation du Doing Business de la Banque mondiale, la transparence dans le commerce frontalier ferait bénéficier, comme le fait remarquer M. Boumati, le pays de 3 points au classement.

Il est à noter que la nouvelle procédure qui sera mise en place sera totalement informatisée et dispensera, en principe, les opérateurs des tracasseries bureaucratiques et d’attentes interminables dans le cadre des opérations de dédouanement, de contrôle et de réception finale des marchandises. La nouvelle procédure permettra, par ailleurs, de faciliter les opérations de contrôle, de paiement et de livraison des conteneurs et de mouvement des navires de marchandises à travers une gestion via le réseau internet et la téléphonie mobile. Présent en Algérie depuis 2009 à travers sa filiale DP World, cela a permis de moderniser les procédures et d’améliorer la technicité au niveau du port, ce qui se traduit par «une progression du trafic qui s’est établi en 2016 à 500 000 conteneurs», selon Samir Boumati, qui table sur une projection «de 800 000 conteneurs dans 2 à 3 ans, soit un taux de progression de 7% par an». Il est à savoir que la société émiratie Dubaï Ports World gère actuellement les terminaux à containers des ports d’Alger et de Djendjen, en vertu d’un contrat signé en 2009 pour une durée de trente ans.