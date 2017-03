Réagissez

En 2008, il y a eu une instruction qui interdisait les investissements...

La semaine dernière, depuis Annaba où il présidait la 20e réunion tripartite gouvernement-UGTA-patronat, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a fait remarquer que le paysage industriel du pays comptait de nombreuses minoteries.

«Nous avons atteint la saturation», a-t-il noté. Une remarque qui intervient au moment où le ciblage des subventions fait débat. Depuis l’ouverture du marché des minoteries au privé et avec les largesses accordées dans ce créneau, au fil des ans, de nombreuses minoteries ont vu le jour. Au total, ils sont aujourd’hui plus de 250 entre minoteries, moulins, et semouleries à activer essentiellement dans le Centre, le Centre-Ouest et l’Ouest. C’est la filière agroalimentaire, la plus présente au côté des boissons.

C’est la filière qui consomme aussi le plus de subventions, comme le souligne un document du ministère datant de 2015. «Les quantités de céréales mises sur le marché ne sont pas arrêtées en fonction des besoins de consommation des ménages, mais plutôt pour satisfaire les plans de production des unités de transformation dont la capacité de trituration est nettement supérieure aux besoins du marché», note ledit document. D’où la nécessité, selon la même source, de lancer une étude sur les rendements et la rentabilité de ces unités pour mieux cerner les raisons de cette surcapacité de production.

Des éléments qui expliqueraient la dernière sortie de Sellal. Une sortie qui suscite des questions du côté des professionnels du secteur. Tayeb Ezzraimi, patron du groupe Sim, le premier privé à investir dans ce domaine au début des années 1990 au côté des unités d’Eriad en difficulté, à l’époque, estime certes qu’il y a un surplus de minoteries de plus de 150% mais s’interroge pourquoi avoir laissé faire. «Qui a autorisé ces gens à investir dans ce créneau ? Ils sont passés pourtant par toutes les voix légales», nous dira- t-il. Et d’enchaîner : «Il aurait fallu arrêter bien avant que la saturation s’installe. On aurait dû régler le problème en amont. Or, le coup est parti. On aurait dû limiter le nombre à 50 au lieu de le multiplier par cinq.

Réveil

Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui aux industriels réexportez vos équipements au moment où beaucoup d’entre eux sont en difficulté et d’autres minoteries obtiennent leurs quotas de blé subventionné pour le revendre», s’interroge-t-il. Et ce, d’autant que la saturation n’est pas récente. Elle remonte à plusieurs années. Mais il a fallu que les difficultés financières arrivent pour qu’il y ait ce sursaut. «En 2008, il y a eu une instruction qui interdisait les investissements dans ce domaine. Entre-temps, des dizaines de moulins ont été réalisés. Pourquoi on n’a pas exécuté cette instruction», s’interroge-t-il.

En effet, en 2008, à l’ère où Abdelhamid Temmar était à la tête de l’industrie, le projet de décret excluant les activités de semouleries et de minoteries du régime des avantages à l'investissement, en raison de la saturation de cette branche d'activité (qui totalisait à l’époque une capacité dépassant les 200% des besoins nationaux) avait été endossé. Mais, depuis rien. Ce qui fait que le secteur s’est retrouvé au fil des ans avec des minoteries qui profitent des subventions. «Quelques-unes ne le font que pour acheter le blé subventionné pour le revendre au noir», regrette M.Ezzeraimi. A titre indicatif, l’Etat achète le blé aux producteurs à 4500 DA le quintal et le revend aux minotiers à 2285 DA, dont certains l’écoulent sur le marché informel à 3000 DA. Cela pour dire que les subventions ne profitent pas uniquement aux bas salaires. «Il ne faut pas tergiverser et ne pas tourner en rond. La solution est simple : aider les petits salaires pour acheter la baguette à 10 DA et arrêter les subventions, et que chacun paye selon son revenu. Pourtant, cela fait dix ans qu’on parle d’études !», conclut M. Ezzeraimi.