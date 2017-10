Réagissez

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué, hier à Washington, que le maintien de l’appui monétaire dans les grandes économies pourrait intensifier les vulnérabilités et impacter la reprise économique.

Le rapport du FMI sur la stabilité financière dans le monde, publié hier à Washington, a pointé du doigt les risques encourus avec le maintien de l’assouplissement monétaire, institué en 2008 par plusieurs Banques centrales pour relancer la croissance. «L’appui monétaire prolongé envisagé pour les grandes économies pourrait favoriser une accumulation des excès financiers», souligne l’institution de Bretton Woods dans son rapport.

La recherche de rendements s’intensifie et s’accompagne de facteurs de vulnérabilité qui se transposent au secteur non bancaire. «Il y a trop d’argent en quête de trop peu d’actifs rentables», explique Tobias Adrian, le conseiller financier du FMI lors de la présentation du rapport. Actuellement moins de 5% des 18 000 milliards de dollars du volume mondial d’actifs ayant valeur d’investissement génèrent un rendement supérieur à 4%, contre 80% des 15 800 milliards de dollars avant la crise.

Les Etats-Unis sont le seul pays avancé qui a décidé de mettre fin à ces mesures exceptionnelles en décidant, en septembre dernier, de cesser de réinvestir dans les bons du Trésor américain. L’endettement des principales économies de la planète s’accroît, constate le FMI. L’effet de levier dans le secteur non financier est désormais plus élevé qu’avant la crise mondiale dans l’ensemble des pays du G20. Même si cette situation a favorisé la reprise économique, elle a rendu le secteur non financier plus vulnérable aux variations du taux d’intérêt, selon le FMI.