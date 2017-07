Le FMI abaisse ses prévisions de croissance

Réagissez

Dans une actualisation de ses perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un ralentissement sensible de la croissance dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord en 2017.

Selon le rapport publié hier, les pays concernés, dont l’Algérie, devraient accuser une baisse de leur croissance en raison principalement d’un repli de l’activité dans les pays exportateurs de pétrole, pour ensuite se redresser en 2018. Les projections pour 2017-2018 restent globalement inchangées par rapport à l’édition d’avril 2017, estime le FMI, mais «si le récent repli des cours du pétrole se maintenait, il risquerait de peser davantage sur les perspectives des pays exportateurs de brut de la région».

Pour l’institution dirigée par Christine Lagarde, «entretenir une croissance forte et inclusive à long terme passe par des réformes structurelles bien adaptées et agencées pour doper la productivité et l’investissement, par des mesures propres à réduire les écarts de participation à la population active entre hommes et femmes, et par un soutien actif aux travailleurs lésés par l’évolution de la technologie et du commerce».

Le FMI souligne que «parmi les pays en développement à faible revenu, les exportateurs de matières premières doivent en règle générale opérer des ajustements considérables pour corriger les déséquilibres macroéconomiques, tâche d’autant plus difficile pour les exportateurs de produits énergétiques du fait de la persistance du repli des cours du pétrole».

Concernant l’Algérie, il est à rappeler que les administrateurs du FMI avaient souligné en juin 2017, suite à la conclusion des consultations au titre de l’article IV, «les défis importants auxquels l’économie algérienne est confrontée» tout en saluant les efforts que les autorités déploient pour s’adapter au choc pétrolier.

Les administrateurs du FMI avaient noté qu’il est important «de mettre en œuvre un dosage équilibré des mesures de politique économique, ainsi que des réformes structurelles ambitieuses, pour assurer la viabilité des finances publiques, réduire les déséquilibres extérieurs, diminuer la dépendance à l’égard des hydrocarbures et rehausser la croissance potentielle».

Selon les conclusions rendues publiques il y a quelques semaines, le FMI estime qu’il est nécessaire pour l’Algérie «d’opérer des réformes structurelles de grande envergure pour diversifier l’économie», tout en saluant «les mesures prises pour améliorer le climat des affaires, ainsi que les travaux en cours sur une stratégie à long terme qui permettrait de refondre le modèle de croissance du pays», le FMI estimait important notamment «de continuer d’ouvrir l’économie aux échanges et à l’investissement direct étranger».

Le Fonds avait mis en relief également «les mesures prises pour réduire le déficit budgétaire et poursuivre la réforme des subventions». Il avait par contre encouragé l’Algérie à «recourir à un éventail plus large de possibilités de financement, y compris un recours prudent à l’endettement extérieur et la cession d’actifs publics, et donner plus de flexibilité au taux de change pourrait fournir une marge de manœuvre budgétaire pour opérer un ajustement plus progressif et plus propice à la croissance que celui prévu actuellement et diminuer ainsi son impact sur l’activité économique».