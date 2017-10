Réagissez

Le grand port centre d’El Hamdania

L’ambassadeur de Chine se veut optimiste quant à l’état d’avancement des procédures préalables à la mise en chantier, mais aussi sur la question liée au financement.

L’ambassadeur de Chine à Alger, M. Yang Guangyu, assure qu’il n’y a aucune remise en cause du projet du port centre d’El Hamdania (Tipasa) et que les entreprises de son pays étaient en attente de l’aboutissement d’une «étude complémentaire des sols, commandée par le gouvernement algérien». Sur le financement, la question ne se pose pas non plus pour le diplomate chinois en poste à Alger, étant donné que les négociations pour l’obtention d’un financement chinois ont été finalisées avec la partie algérienne.

«Depuis toujours, nous avons d’excellentes relations avec l’Algérie et de ce fait toute négociation aboutit forcément, eu égard à la qualité de notre partenariat», indique l’ambassadeur de Chine à Alger, répondant à une question d’El Watan pour savoir si l’option d’un financement externe, qui devait être négocié avec des banques chinoises, était toujours d’actualité.

Le diplomate chinois en poste à Alger se veut optimiste quant à l’état d’avancement des procédures préalables à la mise en chantier, mais aussi sur la question liée au financement, puisque, selon lui, les procédures ont d’ores et déjà été finalisées avec les banques de son pays. Cependant, l’installation du chantier est conditionnée par l’aboutissement d’une étude géologique complémentaire demandée par le gouvernement, explique M. Yang Guangyu, en marge d’une cérémonie dédiée à l’inauguration d’un centre de traitement des visas octroyés par l’ambassade de Chine à Alger.

Le gouvernement qui a essuyé plusieurs critiques sur le choix d’El Hamdania pour la construction d’un port en eau profonde, se serait rendu à l’évidence qu’il était nécessaire d’approfondir l’étude des sous-sols pour prévenir d’éventuelles mauvaises surprises. Selon des indiscrétions, il y aurait plusieurs études déjà effectuées attestant l’idée selon laquelle la région El Hamdania, retenue pour abriter la future grande infrastructure portuaire en eau profonde, ne serait pas l’endroit idéal.

Autrement dit, l’étude complémentaire commandée par le gouvernement a pour objectif de tirer au clair une situation technique ambiguë et d’y apporter les réponses appropriées. Le ministre des Travaux publics et des Transports, en déplacement samedi dernier sur les lieux qui devraient abriter le futur port centre d’El Hamdania, a insisté sur «le respect des conditions techniques et autres nécessaires au lancement de ce projet vital, dans les plus brefs délais, et éviter tous les obstacles qui pourraient entraver son lancement», lit-on dans un communiqué diffusé par le ministère.

Abdelghani Zaalane a souligné «la nécessité de finaliser toutes les étapes et les procédures pour parachever la régularisation des assiettes foncières (propriétaires de terres agricoles et de foncier), le transfert des réseaux électriques et des eaux, ainsi que la clôture et l’aménagement du périmètre du projet». Le gouvernement a-t-il pris du retard dans la prise en charge des écueils techniques auxquels font face les entreprises de réalisation ? L’ambassadeur de Chine à Alger assure qu’aucun obstacle ne se dresse désormais sur le chemin de l’exécution du projet. Reste à voir les résultats de ladite étude complémentaire pour entamer effectivement les travaux.