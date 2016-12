Le FCE dresse les perspectives de 2017

Réagissez

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a dressé, hier à Alger, le bilan de ses activités de l’année 2016, à l’occasion d’une réunion ordinaire de son conseil exécutif (CE) présidée par Ali Haddad.

Cette réunion, qui intervient deux semaines après l’incident protocolaire survenu lors du Forum africain d’investissement et des affaires, a été une occasion pour les membres du CE de saluer «le dynamisme du FCE qui n’a ménagé aucun effort pour porter la voix des entrepreuneurs et faire part de leurs préoccupations aux autorités de notre pays, dont le seul et unique objectif demeure celui de bâtir une économie forte», selon un communiqué qui a sanctionné les travaux du conseil exécutif de ladite organisation patronale.

Le FCE, qui a renouvelé sa confiance à son président Ali Haddad, a évoqué l’organisation d’une rencontre de mobilisation et de promotion de l’emprunt obligataire, le lancement du Club Energia pour promouvoir la transition énergétique et les énergies renouvelables, la conduite d’une étude sur la sécurité alimentaire et la présentation de ses résultats ainsi que lancement du label Bassma Djazairia pour la promotion du produit national.

Autres actions mises en avant : la tenue d’activités multiples de Jil’FCE pour la promotion de l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes, l’organisation de l’université d’été du FCE, le lancement des «Débats du FCE», la création d’un Prix de la presse et du Club de presse pour la promotion de l’information économique, la promotion des entreprises et de l’attractivité de l’économie algérienne à travers différents forums à l’international.

Le FCE a réitéré à cette occasion son soutien au programme du président de la République, «qui œuvre à insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale à travers une stratégie orientée vers le renforcement du secteur productif, le développement de l’investissement, l’émergence de nouvelles entreprises et la valorisation de notre potentiel économique pour donner une vigueur à notre processus de développement économique et social», tout comme il a réaffirmé sa volonté «à demeurer mobilisé aux côtés des pouvoirs publics, comme il l’a toujours été jusqu’ici, pour contribuer positivement aux efforts d’édification d’une économie performante, prospère et solidaire». «Fort de l’engagement et de la mobilisation sans relâche de ses membres, le FCE s’engage à assumer sa part de responsabilité dans la mise en œuvre d’une telle politique économique», lit-ton dans le même communiqué. Pour l’année 2017, le FCE compte poursuivre ses activités à travers un important plan d’action au niveau national et international.

Par ailleurs, le conseil exécutif a salué à l’unanimité la «réussite» du Forum africain d’investissements et des affaires, tenu au début du mois de décembre à Alger, en présence de 3750 participants. Pour l’organisation patronale, le Forum d’Alger a permis aux entreprises de conclure une multitude de partenariats.

Il s’agit de 28 accords commerciaux avec des perspectives d’export dès le début de l’année 2017 dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’électronique, de l’industrie pharmaceutique, des services et de l’industrie mécanique. Le Forum a aussi permis 1500 contacts entre entreprises algériennes et africaines pour explorer les opportunités d’exportation.

Outre la coopération institutionnelle avec le G20 des entrepreneurs et l’Union nationale du patronat mauritanien et le patronat libyen, le FCE a affirmé avoir réussi à mobiliser les plus importantes institutions financières internationales (BAD, Badea, BID, BM) ainsi que plusieurs fonds d’investissement qui opèrent en Afrique (Proparco, Adrian, Nextstage…). A cette occasion, l’organisation patronale a rappelé qu’elle a été invitée à une rencontre fin mars 2017 au siège de la BAD pour discuter des financements.

Le FCE a noté également que 15 Chambres de commerce qui se sont réunies à l’occasion du Forum d’Alger ont signé des accords de coopération dans le but de promouvoir la coopération économique entre les entreprises africaines. «La dynamique nouvelle donnée par le Forum africain d’investissement et des affaires a permis d’explorer les voies et moyens permettant de mobiliser les entreprises africaines pour intensifier leurs mouvements d’affaires et créer, ainsi, les bases d’un partenariat durable qui consacrera ‘le rendez-vous d’Alger’ comme le carrefour des échanges et des investissements interafricains», a conclu le FCE.