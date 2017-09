Le déficit commercial en baisse de 40%

Réagissez

Au terme des huit premiers mois de l’année 2017, les importations algériennes restent à un niveau élevé, bien qu’elles aient enregistré une légère baisse s’établissant à 30,84 milliards de dollars, contre 31,65 milliards de dollars (-2,56%) durant la même période de 2016. Selon les chiffres rendus publics par les Douanes algériennes, repris hier par l’APS, le taux de couverture des importations par les exportations est passé à 76% contre 61% à la même période de l’année précédente. Les exportations ont nettement augmenté, atteignant 23,51 milliards de dollars, contre 19,41 milliards de dollars sur la même période de 2016 (+21,12%), en hausse de 4,1 milliards de dollars, selon la même source.

De ce fait, le déficit commercial de l’Algérie a reculé à 7,32 milliards de dollars, contre celui de 12,23 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de 4,91 milliards de dollars correspondant à une chute du déficit de 40,12%. Cette baisse du déficit s’explique par la hausse des recettes du pays en devises, induite à son tour par la hausse des prix du pétrole.

En janvier 2016, faut-il rappeler, le brut était tombé à ses plus bas niveaux historiques, atteignant, le 20 janvier, les 27 dollars/baril. Une année plus tard, le brent tourne autour de 55 dollars. Durant l’année 2016, la balance commerciale de l’Algérie a accusé un déficit total de 17,84 milliards de dollars, contre 13,71 milliards en 2015, et ce, après avoir enregistré un excédent de 4,306 milliards de dollars en 2014.

Les Douanes algériennes précisent, en outre, que les hydrocarbures continuent de représenter l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger (94,71% du volume global des exportations), en s’établissant à 22,27 milliards de dollars, contre 18,24 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une hausse de 22,11%.

Demeurant toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 5,7% par rapport à la même période de 2016, en s’établissant à 1,24 milliard de dollars, contre 1,17 milliard de dollars, soit 5,3% du volume global des exportations. Pour ce qui est des importations, des baisses ont été constatées pour les biens d’équipements industriels en s’établissant à 9,57 milliards de dollars, contre 10,56 milliards de dollars (-9,44%), les demi-produits à 7,2 milliards de dollars, contre 7,84 milliards de dollars (-8,3%), et les produits bruts à 999 millions de dollars, contre 1,05 milliard de dollars (-5,4%).

En revanche, les importations ont augmenté pour les produits alimentaires qui se sont chiffrées à 5,9 milliards de dollars, contre 5,4 milliards de dollars (+8,4%), les produits énergie et lubrifiants à 1,09 milliard de dollars, contre 838 millions de dollars (+29,8%), les biens d’équipement agricoles à 439 millions de dollars, contre 312 millions de dollars (+40,71%), et les biens de consommation non alimentaires à 5,65 milliards de dollars, contre 5,59 milliards de dollars (+1,02%).