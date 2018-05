Le débat s’amplifie, le MBA progresse

Réagissez

Le MBA (Master of Business Administration) est probablement le diplôme le plus recherché au monde. Dans la plupart des universités internationales, c’est le département Business Administration qui draine le plus de monde et permet de financer une proportion importante des autres facultés.

Les entreprises les plus prestigieuses en font une condition sine qua none pour intégrer leur staff managérial. Tous les pays du monde ou presque se dotent de plus en plus d’institutions qui délivrent ce fameux sésame. Mais le MBA, comme nous le verrons, n’a pas été immunisé contre les critiques et les propositions d’amélioration.

Le débat a permis de corriger certaines dérives, mais des lacunes demeurent.

La récente crise des Subprimes n’a que très peu altéré la demande pour ce fameux diplôme. On recense une reprise importante aux USA. En Europe, le taux de progression avoisine les 20% par an. Il ne faut pas confondre le MBA avec les mastères spécialisés que délivrent aussi les universités mondiales, dont les nôtres. Deux caractéristiques distinguent les MBA exécutifs des mastères. En premier lieu, l’expérience. Le MBA exige un certain nombre d’années d’expérience avant l’accès.

Cette durée varie en fonction des institutions de formation, alors que les mastères permettent l’accès juste après la délivrance des licences. En second lieu, le MBA exécutif n’exige pas une formation dans la même filière en graduation. Ce qui permet, par exemple, à un ingénieur en électronique d’accéder à un MBA exécutif après quatre à cinq années d’expérience de travail. Le détenteur devient ainsi polyvalent. En plus de la maîtrise de son domaine de prédilection (électronique), il va acquérir des notions de management pour diriger une équipe, un département ou plus tard une entreprise.

Les débats font rage

Le MBA devient de plus en plus un diplôme qui permet aux ingénieurs, aux pharmaciens, aux médecins, etc. de pratiquer des activités de gestion dans leur domaine d’activité. Ainsi, pour gérer un hôpital, le besoin est ressenti de faire un MBA en management de la santé durant deux ans et ainsi maîtriser la technique et les pratiques de gestion. On s’oriente de plus en plus vers les MBA spécialisés (santé, banques, assurances, distribution…). Mais les MBA généralistes ont aussi de beaux jours devant eux. Ils permettent à leurs détenteurs de s’adapter à tout secteur après une immersion de quelques mois pour maîtriser le contexte.

Nous avons toute une panoplie de MBA qui ont vu le jour : MBA Junior, MBA à distance, etc. les entreprises ne savent pas se passer de ce diplôme, car il faut alors financer de nombreux séminaires à leurs cadres pour leur permettre de comprendre le fonctionnement d’une entreprise. Chaque entreprise aura alors à gérer un plan de formation spécifique à ses nouvelles recrues. Le programme de formation doit également toucher à toutes les fonctions. Les entreprises, à travers les MBA, externalisent cette fonction et se concentrent sur leur métier de base.

Le MBA n’est pas exempt de critiques. Peter Drucker, le père fondateur du management moderne, disait que dans la plupart des universités on enseigne aux futurs MBA l’arrogance et le non-respect des travailleurs en bas de la hiérarchie, ce qui crée des coupures entre les membres d’une même institution. Pour lui, il y a de sérieux correctifs à introduire dans ces programmes qui doivent être centrés sur l’élément humain.

Mintzbzeg pense également que les formations MBA sont peu adaptées aux réalités des entreprises. Omar Aktouf rejette également les MBA dans sa version actuelle. Certes, la plupart des critiques ne rejettent pas l’idée du MBA, mais surtout comment il est conçu et prodigué actuellement : trop de mathématiques, peu d’orientations sur les relations humaines, etc. Ces différentes critiques ont permis à certaines universités d’améliorer leurs produits et d’atténuer les effets néfastes de programmes peu flexibles et trop mathématisés.

Améliorer les MBA

Le MBA n’est pas la panacée. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Les modèles mathématiques sophistiqués en finances sont pointés du doigt pour être en grande partie responsables de la crise des Subprimes (titrisation). Malgré les énormes ressources englouties dans les modèles de simulation sophistiqués, personne n’a su prévoir une crise qui a dévasté le monde. Les modèles économétriques en sont également responsables.

Mais les MBA en finances ont également contribué à cette complexification, qui a rendu la finance plus problématique que bénéfique pour l’économie réelle. Certains pays ont mieux résisté à la fièvre des MBA. En Allemagne, la plupart des formations se font dans les Chambres de commerce. Ces séminaires développent les schémas et les modèles utiles que l’on choisit à partir des conceptualisations existantes.

Il y a probablement beaucoup de choses à revoir dans les MBA. La solution ne serait pas de les supprimer, mais, comme le préconisent la plupart des critiques, il faut les réformer. Leur utilité n’est pas à démontrer. Sans une formation commune, il serait extrêmement compliqué de communiquer. Si deux personnes ne connaissent pas la définition exacte d’un cash-flow, comment peut-on communiquer sur ce thème pour faire des prévisions budgétaires et autres ?

Les MBA permettent d’avoir une base définitionnelle commune à partir de laquelle on peut communiquer. Ils permettent également aux détenteurs de diplômes des sciences hard (physique, sciences) de mieux comprendre le fonctionnement des institutions dans lesquelles ils travaillent. Ils gagneraient à être focalisés sur les facteurs-clés de succès, notamment les ressources humaines. L’excès de modélisation et de mathématiques est aussi à revoir. On a voulu construire des sciences humaines comme les sciences physiques.

C’est une donnée que la plupart des chercheurs constatent et acceptent, mais des réformes en profondeur tardent à venir. Pour le moment, la progression des MBA est fulgurante. Il faudrait que nos universités développent des stratégies pour faire bénéficier nos économies des connaissances dans ce domaine, tout en corrigeant les excès. Cela est possible et nous permettrait d’être parmi les pays qui tirent le meilleur profit des connaissances.