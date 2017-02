Le CPA met 5 milliards de DA dans l’usine Volkswagen de Relizane

Réagissez

Le P-dg du CPA, Omar Boudiab, et celui de Sovac, Mourad Oulmi.

Le Crédit populaire algérien (CPA) et le groupe Sovac ont signé, mercredi à Alger, une convention de partenariat portant sur la prise en charge par cette banque publique des besoins de financement d'investissement du projet de montage et de fabrication de véhicules Volswagen.

Des crédits conformes à la charia



Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) envisage de lancer, à partir de 2018, des crédits conformes à la charia, a indiqué mercredi à Alger son P-dg, Omar Boudieb.



"C'est une volonté des autorités publiques de mettre en place, à travers les banques, des produits financiers islamiques permettant aux clients désireux de bénéficier de ce type de prestations de trouver une réponse à leur demande", a précisé M. Boudieb à la presse en marge d'une cérémonie de signature d'une convention avec le groupe Sovac.



Selon M. Boudieb, la concrétisation de ce projet, sur lequel les banques publiques sont en train de travailler, va prendre plusieurs mois: "Il s'agit de produits tout à fait différents des crédits classiques. Actuellement, nous travaillons sur les aspects réglementaires et commerciaux et ceux relatifs à la gestion des risques de tels produits".



Pour la mise sur pied de ce produit financier, le CPA a commencé à organiser des cycles de formation et des séminaires et à faire appel à des bureaux d'études pour l'aider à élaborer cette catégorie de prestations financières. APS