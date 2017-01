Le complexe sidérurgique Tosyali opérationnel dès janvier 2018

Le projet de l'aciérie algéro turc lancé en 2013 à Oran avec un budget de 750 millions de dollars va etre opérationnel dès 2018 et va permettre à l'Algérie : "non seulement d'augmenter sa production mais aussi et surtout de diversifier ses produits" assure le ministre de l'Industrie et des mines dans le sonore qui suit.

"Un projet ambitieux dont la capacité de production va augmenter de 5 millions de tonnes à la dernière étape" déclare Abdeslam Bouchouareb dans l'audio qui suit lors d'une visite de travail effectuée dans la wilaya d'Oran. Le projet va permettre à l'Algérie de couvrir tous ses besoins et aussi aller vers l'exportation vers 2019, souligne encore le ministre.

Hamida Mechaï