Dans une nouvelle étude intitulée «Quelles alternatives populaires pour une intégration effective et durable», l’Union européenne (UE) dresse un résumé analytique sur le coût du non-Maghreb.

Un coût ressenti même au niveau interne de chaque pays, notamment sur le plan social avec tout le retard accusé dans cette intégration tant prônée dans les discours politiques mais loin d’être mise en œuvre. L’étude en question revient d’ailleurs à travers ses différents chapitres sur les entraves majeures à l’origine de ce blocage et sur les défis à relever. Les rédacteurs de ce document abordent essentiellement les obstacles politiques et institutionnels. De même qu’ils ont élaboré une estimation du coût non-Maghreb avant de mettre l’accent sur les priorités à prendre en charge pour sortir de l’impasse.

Car aujourd’hui encore, plus d’un quart de siècle après la création de l’UMA, les conditions de crédibilité minimale ne sont pas réunies pour concrétiser la volonté d’intégration économique. Le rapport ne manque pas de le rappeler. Les pays maghrébins ne se dirigent pas encore vers un bloc régional cohérent. Ces incertitudes sur l’irréversibilité des engagements perdurent et expliqueraient, dans une certaine mesure, la prudence des partenaires internationaux, notamment l’UE à s’engager dans une coopération.

Ainsi, à titre illustratif, la multiplication des accords commerciaux et le manque d’harmonisation des politiques commerciales des pays maghrébins encouragent une intégration verticale et une logique de négociation bilatérale dans les accords avec d’autres blocs économiques régionaux, au détriment de liens horizontaux. «Cela a généré des créations de commerces au profit des partenaires tiers au détriment des pays de l’UMA», concluent les rédacteurs du rapport.

6724,06 milliards de dollars d’échanges en 2015

D’où la faiblesse des échanges entre les cinq pays de l’UMA. Des échanges évalués à 6724,06 milliards de dollars en 2015. Un chiffre bien en deçà des attentes et des potentialités. Le montant n’a atteint que 27,4% du potentiel, estimé à 24 514,67 milliards de dollars. Ainsi, le niveau actuel du commerce intra-Maghreb ne couvre qu’un quart du niveau des échanges qui devrait prévaloir entre les pays de l’UMA. A titre d’exemple, le commerce de l’Algérie avec le reste de la région est très faible. Les exportations et les importations n’ont représenté que 25,5% et 11,6% de leur potentiel.

Parallèlement, les exportations de l’Algérie vers la Libye et le Maroc ne représentent que 8,32% et 12,95% des exportations potentielles. Aussi, les exportations et les importations marocaines se situent à 16,5% et 10,3% de leurs potentiels respectifs. Tandis que la Tunisie a dépassé son potentiel d’exportation vers le reste de la région et n’est pas loin d’atteindre son potentiel d’importation. La Libye et la Mauritanie, de leur côté, sont largement déficitaires vis-à-vis des autres pays de la région.

Les importations de ces deux pays ont dépassé leurs valeurs potentielles alors que leurs exportations ne représentent, respectivement, que 20% et 11,9% des valeurs estimées. Les exportations libyennes vers la Tunisie et le Maroc ont de leur côté fortement diminué ces dernières années, en lien avec la crise profonde que traverse ce pays.

Le Maroc, pour sa part, a dépassé son potentiel d’exportation vers tous les pays du Maghreb, sauf vers l’Algérie.

Les estimations du modèle montrent que les exportations marocaines vers l’Algérie n’ont atteint que 4,05% de leur potentiel en 2015.Les politiques tarifaires adoptées expliquent ces résultats.

Absence de cohésion

Elles constituent selon l’étude le premier obstacle à l’intégration commerciale par l’absence de cohésion et l’inexistence d’une politique commune entre les pays de l’UMA visant à renforcer l’intégration commerciale. D’un côté, le Maroc applique des tarifs assez élevés aux importations en provenance de la Tunisie.

De l’autre côté, l’Algérie, principal importateur de la région, et qui a procédé à un démantèlement des barrières douanières limité en comparaison avec Maroc et la Tunisie, a appliqué durant les années 2000 des tarifs relativement élevés sur les importations en provenance du reste de la région, surtout du Maroc.

«Les tarifs élevés que s’appliquent réciproquement le Maroc et la Tunisie sont la preuve que ce sont des stratégies de compétition qui guident les politiques commerciales de deux pays sur le marché maghrébin plutôt que des stratégies de partenariat», explique le rapport à ce sujet. Si l’Algérie a certes réduit ses tarifs douaniers vis-à-vis des partenaires maghrébins ces dernières années, la manière est beaucoup moins évidente que le Maroc et la Tunisie.

Autant de données qui concluent à l’existence de trois niveaux d’intégration commerciale au sein de l’UMA : un niveau d’intégration entre le Maroc et la Tunisie relativement le plus avancé de la région. Un niveau d’intégration faible atteint par l’Algérie qui applique des tarifs douaniers assez élevés, mais qui demeure le principal importateur de la région et un niveau d’intégration marginal atteint par la Mauritanie et la Libye.