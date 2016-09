Réagissez

Abderrahmane Benhamadi

- Vous participez à l’un des plus grands rendez-vous africains en France, Africa 2016. La présence de Condor s’inscrit-elle dans cette dynamique amorcée à l’international ?

Notre participation va dans le sens de la recherche de partenariats tant pour la commercialisation que pour le consulting, l’accompagnement et l’expertise. Dans notre stratégie à l’international, il nous faut s’appuyer sur toutes ces sociétés de services. Nous avons rencontré plusieurs représentants de ces sociétés spécialisées dans l’accompagnement des entreprises à l’international, que ce soit les banques et les assurances ainsi que les bureaux de consulting.

Les contacts étaient fructueux et bénéfiques, tant pour nos partenaires que pour Condor, qui nourrit l’objectif de se lancer dans la commercialisation de ses produits en France dès le mois d’octobre prochain. C’est un rendez-vous important dans la vie de l’entreprise qui met résolument le cap sur l’exportation. Pour le marché français, nous avons conclu un accord avec Evodial qui a la mission de commercialiser et surtout d’affiner notre stratégie sur le continent européen.

C’est avec le troisième distributeur de téléphonie en France que nous allons à la conquête de ce marché. Nous commencerons nos premières livraisons en France dès le mois d’octobre avec un premier volume de 30 000 portables. Nous nourrissons l’objectif d’écouler un million d’appareils d’ici fin 2017.

- Vous avez également plusieurs marchés africains dans le viseur, pouvez-vous nous en parler ?

En effet, l’Afrique est appelée à jouer le rôle de moteur de la croissance mondiale dans les années à venir. Notre stratégie à l’international n’exempt aucun continent. L’Afrique est inscrite d’ailleurs au crayon-feutre dans nos agendas de l’export. Nous avons à ce titre commencé à travailler sur le marché mauritanien, où nous allons ouvrir en décembre un showroom dédié à la commercialisation de nos produits. Nous allons aussi nous implanter bientôt au Mali et éventuellement au Bénin.

L’Afrique francophone est notre priorité. Nous travaillons aussi sur des opportunités au Cameroun et au Sénégal. Nous explorons toutes les pistes de travail, investissement direct inclus, tant en électroménager et électronique que dans d’autres secteurs, à l’image de l’agriculture, la transformation et les mines. Nous croyons en l’avenir de l’Afrique et nous croyons surtout que la croissance mondiale sera africaine dans les années à venir.

- L’objectif est donc double avec les marchés européen et africain, à très court terme, pour concrétiser la stratégie de Condor à l’international…

Ainsi, notre ambition est double : aller à la conquête du marché africain et nous implanter en France, à travers laquelle nous allons étendre notre présence sur le marché européen. C’est avec nos partenaires français que nous allons partir en quête d’autres parts de marché en Europe. Nous avons également des conciliabules très avancés avec d’autres partenaires en France.

L’objectif est de revoir graduellement à la hausse les volumes expédiés sur le marché français, en attendant que d’autres contacts aboutissent, nous permettant d’aller chercher des marchés sur l’ensemble du continent européen. Nous sommes en train de conclure toutes les démarches liées à la réglementation. Nous sommes également en train de constituer nos propres réserves en devises pour pouvoir accompagner nos projets.