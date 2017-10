Le Brent à plus de 60 dollars

Réagissez

Le pétrole termine la semaine sur une note positive, se hissant à plus de 60 dollars le baril à Londres et à près de 54 dollars à New York.

Dans l'après-midi, peu après 17h (heure GMT), le brent atteignait son plus haut depuis 2015 dans un mouvement qui a surpris les analystes. Le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 60,08 dollars sur l'InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 78 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour la même échéance gagnait 97 cents à 53,61 dollars.

Le pétrole franchit ainsi des seuils importants, s’établissant à son plus haut depuis plus de deux ans, tandis que le WTI a atteint son plus haut depuis plus d'un mois, à 52,86 dollars. Le seul fait d’actualité qui aurait joué pour cette hausse des cours serait la déclaration du prince saoudien, Mohammed Ben Salmane, qui s'est dit favorable à un renouvellement de l'accord de limitation de la production jusqu'à fin 2018. L'accord entre les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et les producteurs non Opep court jusqu'en mars 2018, mais tout porte à croire qu’il sera reconduit jusqu’à la fin de 2018, d’autant plus que l’Arabie Saoudite et la Russie seraient déjà favorables à une reconduction de l’accord. Le président russe Vladimir Poutine avait déjà souhaité un renouvellement jusqu'à fin 2018, emboîtant ainsi le pas aux Saoudiens qui, à plusieurs reprises, ont assuré qu’ils font tout pour réussir l’objectif de rééquilibrage du marché. «La date de fin 2018 est déjà à peu près intégrée aux cours», a commenté un analyste. «Sur la semaine, les prix ont par ailleurs profité de signes que le marché se resserre, avec des tensions géopolitiques toujours présentes en Irak et en Iran qui pourraient perturber l'offre», a pour sa part jugé un autre analyste.

L'Opep a conclu fin 2016 un accord avec d'autres producteurs, dont la Russie, pour limiter leur production afin de rétablir l'équilibre du marché et faire remonter les prix. Une prolongation de cet accord sera au menu d'une réunion à Vienne fin novembre.