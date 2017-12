Réagissez

A lors que la demande de bitcoins ne cesse de progresser, poussant récemment la reine des devises virtuelles à des niveaux records, la Réserve fédérale des Etats-Unis estime que l’utilisation croissante des crypto-monnaies constitue une menace pour la stabilité financière.

Le bitcoin pourrait-il constituer un jour un danger pour le système financier ? C’est en tout cas l’avis de Randall Quarles, un des gouverneurs de la Banque centrale américaine (Fed), qui estime que les crypto-devises pourraient poser une menace pour la stabilité financière lorsqu’elles seront davantage utilisées alors que le bitcoin vient de battre record sur record pour dépasser les 11 000 dollars il y quelques jours avant de se stabiliser en-dessous de 10 000 dollars actuellement.

M. Quarles a rappelé qu’en période de tensions financières, la demande de liquidités de la part des acteurs financiers augmentait fortement et que le comportement des devises numériques dans de telles circonstances était encore une inconnue. «La ‘‘devise’’, soit l’actif qui sert de base à ces systèmes (monétaires), n’est pas garantie par d’autres actifs sûrs, n’a pas de valeur intrinsèque, n’est pas émise par une institution bancaire régulée et, dans le cas d’espèce, n’est la responsabilité d’aucune institution financière», a souligné M. Quarles dans un discours à Washington.

«Si ces devises numériques ne posent pas de menace majeure à leurs niveaux actuels, des problèmes plus généraux de stabilité financière pourraient se poser si leur utilisation se généralise», a-t-il ajouté. Si ces devises ne pouvaient pas être échangées contre du dollar ou une autre monnaie de référence à un taux stable lors d’une période de crise, «cela poserait de gros défis au système», a estimé M. Quarles.

Plusieurs places boursières envisagent de créer prochainement des plateformes d’échanges d’instruments financiers à terme (produits dérivés) basés sur le Bitcoin. Selon le Wall Street Journal, la dernière à l’envisager est la Bourse électronique américaine Nasdaq. Mais sa présidente, Adena Friedman, a indiqué jeudi à la chaîne de télévision financière CNBC qu’aucune décision définitive allant dans ce sens n’avait encore été prise.

«Nous n’avons encore rien annoncé», a-t-elle rappelé. «Je dirai seulement que nous avons un dialogue actif avec de nombreux clients et des partenaires sur ce qu’il sera possible de faire dans la durée», a-t-elle indiqué. Face à ces fluctuations de cours, la Maison Blanche a indiqué que le conseiller du président pour la Sécurité du territoire (Homeland Security) Tom Bossert surveillait la situation et avait évoqué le sujet lors d’une réunion cette semaine.

De son côté, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a alerté vendredi à Pékin sur le caractère spéculatif du bitcoin, niant qu’il s’agisse d’une monnaie ou même d’une crypto-monnaie. «Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté : le bitcoin n’est en rien une monnaie, ou même une crypto-monnaie», a affirmé le gouverneur lors d’une intervention à l’occasion du Forum financier franco-chinois à Pékin. «C’est un actif spéculatif.

Sa valeur et sa forte volatilité ne correspondent à aucun sous-jacent économique et ne sont la responsabilité de personne», a-t-il ajouté. M. Villeroy de Galhau a rappelé que «ceux qui investissent en bitcoin le font totalement à leurs risques et périls». Le bitcoin a vu sa valeur multipliée par dix en moins d’un an, suscitant un intérêt des investisseurs mais aussi des craintes de bulle spéculative.