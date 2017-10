Le 11e Salon international de l’industrie ouvre ses portes à la Safex

Réagissez

Le 11e Salon professionnel international de l’industrie à ouvert ses portes hier au Palais des expositions des Pins Maritimes (Safex). Il a été inauguré par Kheiredine Medjoubi, directeur général du secteur public marchand au ministère de l’Industrie et des Mines.

Il durera jusqu’au vendredi 13 octobre 2017 pour accueillir environ 10 000 visiteurs. Un peu plus de 150 exposants en provenance de diverses localités d’Algérie y ont pris place, aux côtés d’une quarantaine de sociétés venues principalement de France, de Turquie, de Chine et de Tunisie.

Le secteur public, représenté par des groupes récemment constitués, à l’instar des holdings ACS, Manal,GICA et leurs nombreuses filiales y sont fortement présents.

A travers les stands, ouverts essentiellement aux professionnels de l’industrie, on note un net regain de qualité et de diversité au niveau de nombreux produits industriels manufacturés en Algérie. Ils pourraient trouver aisément leur place sur le marché domestique et certainement de bonnes chances d’être exportés, à condition, bien entendu, que la législation algérienne leur facilite la tâche et que les entreprises concernées fassent un gros effort de marketing auquel elles ne sont malheureusement pas habituées.

Les sociétés étrangères, notamment françaises, ne désespèrent pas de placer la large panoplie de produits qu’elles ont exposé sur le marché algérien, qu’elles considèrent encore comme très solvable malgré le fort déclin des réserves de change.

Dans le but d’aider les divers acteurs de l’industrie nationale à cerner les problèmes du secteur dans sa globalité, la société Bâtimatec Expo, organisatrice de l’événement, a programmé pour mercredi prochain une journée technique ponctuée de conférences et de débats sur des thèmes aussi importants que l’innovation, le partenariat industriel, l’importance de la métrologie et du marketing, ainsi que le défit de l’exportation, etc.

Des experts de renom et des chefs d’entreprises publiques et privées animeront cette importante rencontre.