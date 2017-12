Réagissez

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a inauguré hier trois nouvelles unités implantées au sein même du complexe électronique de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel Abbès.

Il s’agit de l’usine de fabrication de panneaux solaires d’une capacité de 18 mégawatts, extensible à 45 mégawatts, des laboratoires recherche et développement (R&D), de maintenance et d’étalonnage des équipements électroniques. Il a également inspecté l’unité d’intégration électronique, en voie d’achèvement. Cette usine, dont l’entrée en production a été repoussée à janvier 2018, connaît un taux d’avancement des travaux de l’ordre de 97%.

Pièce maîtresse de la plate-forme (cluster) électronique grand public et professionnel mise en place à partir de 2010 au niveau de l’ENIE, l’usine d’intégration électronique disposera d’une capacité de production de 1600 cartes mères/jour. «L’ENIE s’est énormément modernisée au cours des cinq dernières années et s’est intelligemment reconvertie en concentrant ses efforts sur le développement de l’électronique professionnelle», a déclaré M. Yousfi lors d’un point de presse à l’issue de sa visite à l’un des fleurons de l’industrie nationale.

Le ministre de l’Industrie s’est dit agréablement «surpris» et «fier» des progrès accomplis par l’ENIE, de la qualité des équipements et de la ressource humaine dont dispose cette société. «Les perspectives de développement du secteur électronique en Algérie sont très vastes.

L’ENIE est appelée, après un long processus de modernisation, à fournir des produits de qualité et à forte valeur ajoutée, notamment dans l’électronique professionnelle», a-t-il expliqué, tout en s’engageant à protéger la production nationale et à lutter contre le marché informel qui constitue, actuellement, un véritable frein au développement des sociétés productrices de biens et de services.

Plaidant pour une saine concurrence entre les différents producteurs de produits électroniques, M. Yousfi a souligné la disponibilité de son département à soutenir l’implantation d’une méga-usine de panneaux photovoltaïques à Sidi Bel Abbès, à la seule condition de maîtriser les coûts de production. «Il n’y a pas de monopole en termes de production de panneaux solaires.

C’est juste une question de coût. Si l’ENIE fournit des produits acceptables par rapport à ce que propose Sonelgaz, il est fort possible d’appuyer des investissements en ce sens», a-t-il répondu à une question qui lui a été posée lors du point de presse.

Sur un autre plan, le ministre de l’Industrie a indiqué que plusieurs secteurs industriels ont atteint leur masse critique et devront s’inscrire, au cours des deux à trois prochaines années, dans une courbe ascendante. «Dans la sidérurgie, l’Algérie devrait passer du statut d’importateur à celui d’exportateur d’ici 5 ans. Idem pour les secteurs du textile, de la production de ciment et des industries électroniques», a précisé M. Yousfi.