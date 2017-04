Lancement d’un site dédié aux métiers et emplois

Réagissez

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a lancé, hier, un site internet dédié à la Nomenclature algérienne des métiers et emplois (NAME).

L’annonce a été faite lors du «séminaire de visibilité sur la NAME, organisé au niveau de l’Ecole supérieure de la Sécurité sociale, à Ben Aknoun. A cet effet, le site www.name.anem.dz va permettre aux différents intervenants, notamment les demandeurs d’emploi et les entreprises, d’avoir une idée plus précise sur cette nomenclature élaborée par les cadres de l’Anem, en collaboration avec ceux de Pole emploi (France), dans le cadre d’un partenariat.

Le directeur général de l’agence, Mohamed Tahar Châalal, a déclaré, en marge de ce séminaire, que la NAME va apporter aux uns et aux autres une «meilleure connaissance des appellations des métiers et emplois». Il faut dire qu’auparavant, il y avait une certaine confusion, tant chez les demandeurs d’emploi qu’au niveau sociétés, au sujet des intitulés des postes à pourvoir. Le travail accompli durant quelques années en termes de recensement des métiers et emplois existants et leur «standardisation» va logiquement régler ce problème.

Et le lancement de ce site, qui comporte également des Mooc (cours) relatifs à la manière de rédiger un Cv, par exemple, va être bénéfique pour les jeunes chômeurs ayant des qualifications, dans la mesure où il va les aider à identifier avec le plus de précisions possibles leurs compétences, la nature et le nom du poste recherché. Il est question finalement d’établir un «langage commun» entre les différents acteurs du marché de l’emploi, comme nous l’a signalé le chef du projet Salim Amzal. Celui-ci a insisté sur le fait que la Nomenclature algérienne des métiers et emplois «élargit les pistes professionnelles pour les demandeurs confrontés à la mobilité professionnelle». Il faut noter que la NAME comporte 422 fiches métiers et 5479 appellations. Un bureau a été mis sur pied pour le suivi, mais surtout l’actualisation de la liste. De nouveaux métiers naissent tous les jours et d’autres sont appelés à disparaître.

En dernier lieu, Mohamed Tahar Châalal a rappelé qu’un autre projet de partenariat est en cours entre l’Anem et Pole emploi. Il concerne l’amélioration des prestations d’accueil et d’écoute.