La cimenterie Lafarge-Souakri (Cilas), l’unité de production la plus moderne du groupe Lafarge-Holcim, est entrée en activité à Biskra, mais elle ne sera officiellement inaugurée qu’en janvier 2017, en présence d’officiels algériens et de représentants du monde industriel.

C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le directeur de la communication du groupe, Serge Dubois, en marge d’une rencontre organisée à Alger ayant pour thème le «Transfert du savoir-faire». Fruit d’un partenariat entre Lafarge Algérie et le groupe algérien privé Souakri Frères, selon la règle en vigueur pour l’investissement étranger en Algérie (51/49), cette cimenterie est équipée de l’un des plus importants broyeurs verticaux au monde et dispose des technologies les plus avancées en la matière.

Le projet, d’une valeur de 35 milliards de dinars, assure une capacité de production de 2,7 millions t/an et devra contribuer à l’approvisionnement d’une partie significative du Sud algérien d’ici 2017, grâce à des lignes ferroviaires passant par les wilayas limitrophes, et descendant vers Tamanrasset. Pour le nouveau directeur général de Lafarge Algérie, Jean-Jacques Gauthier, l’Algérie, qui figure dans le top 5 des pays les plus importants, «compte beaucoup pour le groupe», d’autant qu’un investissement des plus lourds, d’une valeur de 170 millions d’euros, a été consenti jusqu’ici pour différents projets réalisés dans le pays. «Le potentiel de Lafarge en Algérie est énorme et le groupe se doit de répondre aux défis d’investissement que le pays veut relever», a déclaré encore le directeur général de Lafarge.

Le groupe cimentier détient actuellement 40% des parts de marché, ce qui représente pour lui un exploit commercial assez important. Il affirme, cependant, porter un intérêt particulier à la question du transfert technique et managérial aux équipes locales. Preuve en est le nombre des expatriés réduit à 37 personnes, alors qu’il était au démarrage des activités du groupe à 75 personnes. Une stratégie a été ainsi mise en place, avec pour objectif de «domestiquer les ressources humaines» et tout un programme de formation, bénéficiant annuellement de 3,5% de la masse salariale, a été lancé au profit des employés du groupe. Mieux encore, Lafarge Algérie se dit engagé auprès de la communauté universitaire à laquelle un réseau académique a été consacré. Des conventions avec des universités, à l’exemple de l’USTO et prochainement l’université de M’sila, ont été établies pour participer à des formations couronnées par un mastère professionnel au bénéfice d’ingénieurs spécialisés en BTP.

Notons enfin que Lafarge Algérie et l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme (EPAU) organisent la 2e édition du grand prix d’architecture étudiant Lafarge-Holcim 2017. Pour cette édition, les étudiants de l’EPAU concourront sur un programme architectural s’intitulant «Centre d’affaires performant et durable au cœur de la ville».