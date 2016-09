Réagissez

L’emprunt obligataire boucle aujourd’hui son cinquième mois depuis son lancement, le 17 avril dernier. Aux dernières nouvelles, 462 milliards de dinars ont été levés, selon les propos du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Comment évaluez-vous les cinq premiers mois de l’opération ?

Si on en croit les propos du Premier ministre, l’emprunt a dépassé ses objectifs fixés à 400 milliards de dinars manifestement après coup, mais si on en croit les prévisions et les objectifs déclarés du ministre des Finances à la date de son lancement, l’emprunt a fait long feu comme une fusée mal lancée.

Lancé dans la précipitation et avec des objectifs aussi divers qu’imprécis, l’emprunt devait initialement lever les fonds dormants dans la société au profit du Trésor public, en difficulté évidente de trésorerie. Il s’adressait donc en premier lieu à l’épargne interne non déposée dans des comptes identifiés, estimée entre 1300 et 3700 milliards de dinars, sans aucune base logique, par différents intervenants officiels et leur porte-voix dans la société. Pour éviter l’écueil de la suspicion populaire et du prétexte des intérêts usuraires invoqués par certaines parties en mal de justificatif clair à leur refus de voir apparaître leurs fonds et de les confier à l’Etat, le ministre a eu recours à l’artifice du financement de projet productifs et bénéficiaires dont les intérêts ne seraient que des bénéfices répartis sur les actionnaires.

Mais au passage, il a omis de préciser aussi bien les projets que leurs besoins en financement et leur taux de rentabilité, ce qui évidement est une aberration qui consiste à prendre ses auditeurs pour de tristes ignorants de la chose économique. Le résultat a été que le gouvernement, mal inspiré, pour aller de l’avant, s’est rabattu sur ses propres avoirs et ceux déjà déposés en banque et finançant déjà théoriquement l’économie pour arriver au chiffre de 462 milliards de dinars, qui ne représentent même pas le cinquième du déficit budgétaire prévisionnel au 31 décembre 2016.

Parce que dans les faits, c’est le financement de ce déficit qui était l’objectif de l’emprunt et rien d’autre. Aujourd’hui, à un mois de la clôture officielle de l’opération, je pense qu’elle est dans les fait clôturée de facto depuis un certain temps faute de candidats au dépôt. Même les adhérents du FCE qui ont promis quelque 150 milliards de dinars ont dû être relancés deux mois après par le président du Forum pour tenir leur promesse, ce qui prouve que même dans les sphères proches de l’Etat et de ses avantages, la confiance n’est pas au rendez-vous sur ce projet.

Le constat le plus évident est que la trésorerie des banques a été pompée vers le Trésor, obligeant celles-ci à avoir recours à la Banque d’Algérie pour le réescompte en vue de sauver leurs flux quotidiens et cette dernière à baisser ses conditions de prêt en rapport avec les réserves des banques, pour les adapter à ce malencontreux assèchement politique des caisses de banques. La loi empêchant manifestement jusqu’à présent la Banque d’Algérie de financer le Trésor sur émission, il a été procédé à cette opération triangulaire pour faire passer une partie des émissions par le biais des banques publiques, mais cela n’a pas réussi même sous cet angle.



A un mois de sa clôture, pensez-vous que l’Etat va proroger les délais de souscription bien que, de l’avis de certains économistes, les facteurs-clés de la réussite soient encore absents ?

Connaissant l’entêtement de notre bureaucratie financière, je présume qu’elle va proroger les délais de cet emprunt sous les mêmes conditions et les mêmes contraintes, sans aucune chance de résultats à venir, dans une conjoncture où les détenteurs de fonds seront encore plus méfiants et moins enclins à faire des placements sur des dinars dévalués et «dévaluables» à court terme. Ils ont bien prorogé la MCFV (mise en conformité fiscale volontaire) qui a connu un échec encore plus cuisant que l’emprunt et en partie à cause de cet emprunt.

Mais le plus grave dans l’affaire, c’est que les fonds ciblés par les deux formules ne sont pas aussi consistants que semblent le croire les fonctionnaires dans la société, et en plus sont en grande partie d’origine indéfinie et surtout produits de la corruption passive, ce qui élimine toute chance de les voir finir au trésorier.

Le reste étant détenu par des corrupteurs actifs et le reste de la société, qui se voient mal en train de confier ce qui reste de leurs détentions à une administration qui, initialement, avait pris sa part dessus. La condition primaire d’un emprunt, national ou personnel, est la confiance et la condition primaire de la confiance est la stabilité et la clarté des textes et de l’engagement, et surtout des intentions. Et là, force est de croire que là ou la corruption règne en ligne de conduite, la confiance est la dernière chose qu’on puisse croiser sur le marché.



Quelles prévisions établissez-vous quant à l’évolution des finances publiques en 2017 ?

Les finances publiques sont mal en point et non pas à cause la chute des cours du pétrole, mais à cause de leur hausse en 2017, année durant laquelle nos dépenses publiques sont effarantes, incompressibles et sans objet économique. De ce fait, en 2017, avec des rentrées en fiscalité pétrolières qui ne dépasseront pas les 22 milliards de dollars, tous les artifices pour augmenter les rentrées ordinaires, sans couler rapidement les réserves de change, vont s’articuler autour de la dévaluation du dinar, ce qui aura pour effet une inflation qui cassera aussi bien la consommation que l’investissement local. Mais ceci ne permettra en tout que d’augmenter de quelque 15% les recettes artificiellement et, éventuellement, de réduire les dépenses d’équipement génératrices d’emplois nouveaux et de recettes en TVA et TAP, ainsi que les dépenses de fonctionnement de quelques petits points, sans arriver à l’équilibre budgétaire.

Quand on s’est habitués à faire tourner sa machine et la société avec 80 milliards de dollars par an, dont 60 existants et 20 récupérés en taxes au passage, on peut difficilement trouver une solution pour maintenir la même démarche avec 40 milliards de moins en fiscalité pétrolière, et même si d’aventure il y avait une réduction de 20 milliards sur les dépenses par effet de dévaluation et d’élagage de quelques dépenses, il restera un déficit d’au moins 20 milliards de dollars à couvrir, sans rien comme réserves ni possibilités d’emprunt ou de ponction sur la société.

Toute tentative d’aligner les dépenses sur les recettes comme le dicte la logique simpliste aurait des effets dévastateurs sur tout le tissu économique et la société. Les dinars dépensés par l’Etat ne disparaissent pas, ils sont souvent dans les mauvaises poches, mais servent à faire tourner tout un circuit mal orienté, mais existant quand même avec ses bonnes et ses mauvaises poches. Seule une politique étudiée au préalable de réorientation des flux et de révision de toute la logique économique du pays serait de nature à générer une réponse convaincante à cette question lancinante de cessation de paiement à plus ou moins à court terme, soit fin 2018.