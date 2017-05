La transition énergétique en débat

Réagissez

Le thème de la transition énergétique sera au centre des débats animés par le Club Energy de l’Association des ingénieurs diplômés de l’Institut algérien du pétrole (AIED-IAP), lors de la quatrième édition de son colloque qui sera abrité, samedi prochain, par l’Ecole supérieure du commerce de Koléa.

Thème porteur en particulier, dans la conjoncture économique actuelle, caractérisée par la chute des prix du pétrole, la transition énergétique à mettre en place par notre pays sera abordée suivant trois principaux axes. Les nombreux experts qui prendront part à la rencontre mettront ainsi en relief notamment «la faisabilité du nouveau système énergétique, le contenu et architecture du mix énergétique algérien, ainsi que les conditions de mise en œuvre opérationnelle du nouveau système énergétique national».

Le souhait des organisateurs est d’orienter le débat sur «l’échange d’idées et d’expériences en vue d’aboutir à des pistes constructives de réflexion sur la vision et les facteurs de succès pour la transition énergétique en Algérie».

Trois panels articulés autour des «Enjeux et défis des mutations énergétiques mondiales et impacts sur l’Algérie, la vision et contenu d’un nouveau système de transition énergétique algérien (recherche, production, consommation et exportation), et les conditions de mise en œuvre du modèle : rationalisation et lutte contre les gaspillages énergétiques, mode et diversification des sources de financement, politiques tarifaires adaptées» permettront de situer les enjeux et d’ouvrir le débat avec les nombreux experts nationaux présents à la rencontre.

Contacté, Kamel Aït Cherif, expert en transition énergétique, qui prend part au colloque, estime que le contexte énergétique national se caractérise essentiellement par une dépendance excessive vis-à-vis des hydrocarbures qui ont toujours un poids important dans l’économie. Pour M. Aït Cherif, la croissance continue de la demande interne d’énergie (pétrole et gaz), les risques d’épuisement de ces ressources ainsi que le réchauffement climatique font clairement apparaître la nécessité d’engager une transition énergétique vers un modèle durable.

La réalisation de cet objectif, dans le cadre de la sécurité et de la durabilité énergétiques ainsi que 1’accès à une énergie propre, exige, selon l’expert, un cadre politique solide et stable qui donnera la primauté aux politiques de sobriété et d’efficacité énergétiques ainsi qu’au développement des énergies renouvelables. Une politique de vérité des prix de 1’énergie, d’investissement dans la recherche, le développement et 1’encouragement aux solutions non polluantes seront tout aussi indispensables, selon l’expert, pour assurer la transition énergétique.