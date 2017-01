Réagissez

- Comment analysez-vous les évolutions récentes du marché mondial du gaz dans un contexte de prix pétroliers relativement bas ?

Le prix du gaz pour les contrats de livraison à moyen et long termes, étant en général basé sur un panier de sources d’énergie où le pétrole liquide est le plus important, a subi une chute importante depuis 2014, liée essentiellement à la chute du prix du baril.

La deuxième cause est en relation avec l’entrée en scène du gaz de schiste américain qui a fait que les Etats-Unis ne sont plus importateurs et vont même devenir exportateurs. Il y a enfin le développement du marché spot basé uniquement sur l’offre et la demande qui ont évolué en sens contraire depuis quelques années : une faible demande et une offre croissante sur le marché.

C’est ce qui a amené le prix du gaz à diminuer de plus de la moitié pratiquement, aussi bien en Asie qu’en Europe. Ce prix est passé entre 2014 et 2016 de 4,4 à 2,7 dollars/MMBtu (million British thermal unit) aux Etats-Unis, de 8,2 à 4,5 dollars/MMBtu en Europe, et de 16 à 6,3 dollars/MMBtu en Asie (gaz importé car le spot était encore moins cher en 2016). Il faut cependant signaler que depuis la fin 2016 et en ce début 2017, tous ces prix sont plutôt en légère hausse.

- Quelle position l’Algérie occupe-t-elle actuellement sur le marché européen ? Quels clients privilégie-t-elle et de quels atouts dispose-t-elle pour faire face à la concurrence ?

L’Algérie est le fournisseur de gaz privilégié de l’Europe du Sud pour trois raisons principales : la proximité géographique, la fiabilité des capacités de production et de livraison, la possibilité de livrer ses clients aussi bien en gaz naturel qu’en GNL. La compétition avec les autres producteurs, essentiellement la Russie et le Qatar pour le moment, est importante et réelle, mais le souci des pays européens de ne pas dépendre d’un seul fournisseur est un autre avantage qui joue en faveur de l’Algérie, permettant pour le moment de négocier de bonnes conditions contractuelles.

- Quels avantages et quels inconvénients induit l’indexation du prix du gaz sur celui du pétrole dans le contexte énergétique actuel ?

Il va de soi que dans les conditions actuelles avec un baril très bas, la valeur du gaz naturel a énormément chuté depuis 2014, mais l’équilibre actuel et à moyen terme entre les différentes sources d’énergie ne permet pas d’envisager sa séparation sans risque car il y a trop d’incertitudes sur l’évolution du prix du baril de pétrole. Il est certain que l’avenir du gaz naturel sera bien meilleur que celui du pétrole et du charbon à long terme, et qu’à terme le marché spot basé sur l’offre et la demande progressera vers des niveaux de prix plus avantageux.

- Va-t-on vers une remise en cause de ce système ? Quelle option l’Algérie doit-elle privilégier dans ses prochaines négociations de contrats ?

Le monde est en train de connaître une période de transition énergétique qui va certainement bouleverser tous les anciens équilibres en matière d’échanges à travers le monde, en matière de relations contractuelles, et en matière de prix des ressources énergétiques. La tendance est, par exemple, à la réduction de la durée des contrats de livraison à long terme de 25 à 15 ou 10 ans maximum, parfois même 5 ans seulement.

Cette tendance est aussi tirée par la pression des clients pour une indexation sur le marché spot. On a vu récemment

Gazprom accepter cette indexation sur une partie de ses livraisons. Cela fait partie des difficultés de négociation auxquelles Sonatrach aura à faire face, en mettant sur la table ses avantages comparatifs dans d’autres domaines. L’avenir appartient certes au gaz naturel au-delà de 2025, mais Sonatrach devrait s’y préparer dès maintenant.