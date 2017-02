La tendance aux métiers techniques

Réagissez

Le marché du travail en Algérie est en pleine mutation. Alors que les postes demandés il y a quelques années étaient ceux de la distribution, du commercial et du marketing, la tendance actuelle vire vers les métiers plus techniques.

C’est la conclusion tirée par plusieurs participants et les organisateurs de la 16e édition du Salon de l’emploi et des talents, tenue du 16 au 18 du mois en cours au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger. Pour Mme Lila Aït Hamlat, directrice commerciale à l’entreprise Emploitic, premier portail de l’emploi en ligne et co-organisateur du Salon, les nouvelles orientations de l’économie nationale commencent à impacter sur les offres d’emploi.

«Avec tous les projets industriels qui commencent à s’implanter un peu partout à travers le territoire national, les profils les plus recherchés sont plus orientés vers les métiers techniques, tels que les ingénieurs en électronique, électromécanique et autres. Cette nouvelle tendance nous donne une idée sur le devenir de notre pays qui semble virer d’un pays consommateur vers un pays producteur et industriel. Ceci reste une déduction faite à travers les milliers de demandes d’emploi recensées sur notre site Emploitic», déclare notre interlocutrice avant de confirmer que les pourvoyeurs d’emploi commencent à comprendre qu’ils doivent investir dans la formation et ne trouvent aucun souci à recruter des primo-demandeurs.

Un constat confirmé par Menad Abba, manager acquisition des talents à la direction des ressources humaines du groupe Cevital. «Nous sommes aujourd’hui présents à cette nouvelle édition parce que le groupe, avec ces 26 filiales, dont Brandt Algérie, est toujours à la recherche de talents. Justement, cette filiale dont l’usine est en cours de réalisation dans la wilaya de Sétif, nécessite pas mal de compétences. Elle est d’ailleurs celle qui recrute le plus, notamment des profils techniques, à savoir des ingénieurs, des techniciens supérieurs en maintenance, dans la production, le génie industriel, l’électronique et bien d’autres. Conscient qu’une entreprise ne peut pas fonctionner qu’avec des gens expérimentés, les primo-demandeurs sont également des profils qui nous intéressent», explique-t-il.

L'autre nouvelle tendance qui ne cesse de se confirmer, c'est celle du e-recrutement ou le recrutement en ligne. Selon des estimations du site Emploitic, 90% des recrutements qui se font actuellement se font via le Net. La facilité offerte par internet fait que les recruteurs et les demandeurs optent pour cet outil virtuel pour occuper les postes de travail libres. A lui seul, le site Emploitic compte aujourd’hui 2500 postes d’emploi ouverts, quelque 8000 entreprises répertoriées et 800 000 demandeurs d’emploi inscrits.

Il est à signaler que cette édition du Salon de l’emploi et des talents, organisée par la boîte de communication Graduate et le site Emploitic, a rassemblé 55 entreprises offrant plus de 1000 postes d’emploi. La particularité de cette édition est la tenue d’une édition parallèle pour la communauté algérienne établie à l’étranger et bien sûr qui désire s’installer et bénéficier d’un poste d’emploi en Algérie. Une nouvelle édition sera bientôt organisé à l’est du pays.