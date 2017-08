Akli Moussouni. Expert agronome

La solution de notre agriculture doit passer par la réorganisation de l’exploitation agricole

Je doute fort qu’un investisseur étranger potentiel puisse s’aventurer dans un mégaprojet par rapport à la règle des 49/51.

Depuis le 1er juin, plus de 1600 incendies ont été recensés par les services de la direction des forêts. Bilan : 14 310 ha ravagés. Les agriculteurs ont demandé compensation ; ils ont eu gain de cause mais pas en numéraire. En effet, l’Etat a promis de restituer leurs biens. L’expert agronome, Akli Moussouni, nous livre son avis sur cette décision et revient sur quelques questions qui rythment le secteur.