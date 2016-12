La SNVI dévoilera bientôt son premier autobus 4x4

Réagissez

Le premier autobus tout terrain (4x4) algérien conçu et fabriqué par le groupe SNVI de Rouiba (Entreprise nationale des véhicules industriels) sera présenté à la 25ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA) prévue le 21 décembre courant à Alger, a indiqué samedi à Annaba le président-directeur général de la SNVI, Salah Malek.



"Alliant fiabilité, robustesse et devant répondre aux demandes les plus exigeantes, ces autobus seront destinés pour le transport dans le Sud du pays notamment", a précisé à l'APS le même responsable en marge des 2èmes journées sur l’entrepreneuriat et l’innovation, portant sur le thème "Potentialités, réalités et perspectives d’Annaba et sa région" organisées par l’association pour le développement et la promotion de l’entrepreneuriat.



Constituant un fleuron de l’industrie nationale, la SNVI a pour vocation la conception, la fabrication, la commercialisation et le soutien après-vente d’une importante gamme de produits allant des camions et camions tracteurs et autocars, aux autobus et autres équipements de carrosserie industrielle.