La SNTF renfoncera sa flotte en 2017

Un plan d’investissement ambitieux pour la compagnie ferroviaire

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) prévoit l’acquisition de dix nouvelles locomotives de transport de marchandises de type Electro Motive Diesel (EMD), en mars de l’année en cours, et de 17 trains de voyageurs de type Coradia, en 2018,

en vue de renforcer ses capacités de transport.

L’annonce a été faite hier par l’assistant du PDG de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Abdelouahab Aktouche, lors un entretien à l’APS.

Le programme mise en place par la SNTF prévoit aussi la réhabilitation et la modernisation de dix locomotives de transport de marchandises et de 52 voitures de voyageurs durant l’année en cours. Au total, 202 voitures de voyageurs grandes lignes jour, couchettes et banlieues, sont en cours de réhabilitation au niveau de l’atelier de maintenance de Sidi Bel Abbès.

Six unités prototypes ont été livrées fin 2016 en attendant la réhabilitation de 52 autres en 2017, de 77 en 2018 et de 67 en 2019. Le projet de réhabilitation et de modernisation des 202 voitures de voyageurs, entré en vigueur en 2015 pour un délai d’exécution de 44 mois en partenariat avec le groupement français Faiveley Tours et Compin SAS, est doté de 80,5 millions d’euros.

Dans son programme, la SNTF a aussi prévu l’acquisition de 17 trains de voyageurs bi-modes (diesel et électrique) du type Coradia en 2018 dont le contrat a été signé avec le constructeur français Alstom pour un montant global d’environ 200 millions d’euros. Le même responsable a annoncé également que le parc locomotives de transport de marchandises sera augmenté de 20 unités cette année, à travers l’acquisition de 10 locomotives neuves de type EMD (puissance 5600 chevaux) et la réhabilitation de dix autres de type GE (puissance 2000 ch.).

En 2016, la SNTF avait déjà mis en service deux locomotives prototypes réhabilitées et acquis 20 nouvelles locomotives du constructeur américain EMD. La réhabilitation des dix locomotives de type GE s’est faite avec l’assistance technique du groupe américain General Electric International (GEI) pour un délai de réalisation de 28 mois (à partir de 2015) et un coût de 20,2 millions de dollars. S’agissant de l’acquisition des 20 locomotives diesel électrique du constructeur américain EMD en 2016 et de 10 autres en mars 2017, le contrat avait été signé en 2015 pour un délai de 26 mois et un montant de 113,8 millions de dollars. Sur un autre registre, la SNTF a enregistré, selon Abdelouahab Aktouche, un manque à gagner de plus de 116 millions de dinars en 2016 suite aux grèves du personnel et obstructions de voies ferroviaires par des manifestants.

Ces pertes ont été induites par l’annulation de 2267 voyages pour le transport de voyageurs (pertes de 66 millions de dinars) et l’annulation du transport de 100 000 tonnes de marchandises (plus 50 millions de dinars), a-t-il détaillé. «Les pertes financières ne sont pas très significatives. Mais ce qui nous préoccupe se sont surtout les pertes en termes d’image (crédibilité) vis-à-vis des voyageurs et pour les frets», a regretté M. Aktouche.

La SNTF, qui a enregistré 179 actes de malveillance en 2016 contre 164 en 2015, a déploré 74 accidents de trains en 2016 ayant causé 12 décès contre 78 accidents en 2015 (46 décès). Sur le plan financier, la SNTF a réalisé en 2016 un chiffre d’affaire de 1,8 milliard de dinars pour le transport de 3,5 millions de tonnes de marchandises, tandis que pour le transport de voyageurs, son chiffre d’affaires a été de deux milliards de dinars en ayant transporté 38 millions de voyageurs, d’après les chiffres fournis par le même responsable. Pour 2017, l’entreprise prévoit le transport de 9,5 millions tonnes de marchandises (chiffre d’affaires de 4 milliards de dinars), de 46 millions de voyageurs (2,4 milliards dinars), et ambitionne de transporter entre 17 et 18 millions de tonnes de marchandises entre 2019 et 2020.