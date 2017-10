Réagissez

Mohamed Cherif Belmihoub

Dans les discours, on assigne comme objectif au plan de financement non conventionnel la poursuite du processus du développement de l’économie. Dans ce cas, sur quels secteurs faudrait-il miser pour relancer la croissance ?

Dans une démarche rationnelle en matière de politique économique, on définit d’abord les objectifs et on leur alloue des ressources disponibles. La démarche du gouvernement a procédé autrement, on justifie le recours à un financement non conventionnel par un usage non défini ou imprécis ou générique : «Poursuivre le développement de l’économique.»

En réalité, le recours à ce type de financement vise essentiellement le financement de la dépense publique dont une partie est effectivement considérée comme un investissement. En 2016 aussi, l’emprunt obligataire était qualifié d’«emprunt obligataire pour la croissance économique», mais dans les faits, il a financé le budget de l’Etat en général, parce qu’on n’a pas mis la collecte de ce financement obligataire (570 MDS de DA) dans un fonds spécial destiné à un financement spécifique.

Pour justifier le recours au financement non conventionnel, on a annoncé trois objectifs : 1. financer le déficit du Trésor, 2. financer le remboursement de la dette interne et doter le FNI en ressources. Mais aucune estimation de ces trois destinations de fonds n’a été précisée.

C’est cette absence de transparence dans la gestion des finances publiques qui est plus préoccupante que la nature du financement elle-même, aucune évaluation ne sera possible sur les usages de ce financement risqué. L’option pour le financement non conventionnel suppose une croissance élevée pour compenser la création monétaire et maintenir une croissance continue. Le PLF 2018 annonce une augmentation du budget d’équipement, ce qui est un bon indice, mais il faut compléter cette volonté par le volume de la dotation destinée au FNI pour lui permettre de financer des investissements productifs et non les entreprises publiques sans réels projets de développement.

Sur le 2e volet de votre question, quels secteurs favoriser pour relancer la croissance ? A priori le choix des filières est évident ou du moins, le bon sens indique qu’il y a deux possibilités : faire de la substitution aux importations et/ou promouvoir les exportations. Dans le premier cas, la liste des marchandises importées est très large et toute entreprise trouverait le créneau de production avec un marché solvable (30 Mds de $), dans le 2e cas, le problème est beaucoup plus complexe, car les marchés extérieurs sont difficiles à conquérir et la construction des compétitivités internationales sur des chaînes de valeur internationales demandent des moyens et des compétences souvent indisponibles, mais ce n’est pas impossible.

Dans les deux cas, soit on laisse le marché allouer les ressources à travers un marché financier, soit procéder par une allocation des ressources par l’administration. Les deux voies sont risquées, en termes d’efficience de l’allocation des ressources et d’efficacité de la rentabilité des ressources allouées, car ni le marché financier ni l’administration et les banques ne sont suffisamment élaborés pour atteindre le résultat attendu. L’intervention de l’Etat par son administration et ses banques publiques n’a pas été efficace lorsqu’il y avait plus de ressources, comment pourrait-il l’être en situation de rareté de ces dernières.

Dans ce cas, ce sont les pratiques discrétionnaires qui prévaudront avec leurs conséquences : passe-droits, comportements de prédation, pratiques discriminatoires…. Généralement, la sélection des secteurs à développer se fait dans le cadre d’une politique industrielle volontariste lorsque l’Etat dispose de ressources suffisantes, or quand ces ressources étaient disponibles, l’Etat ne s’est jamais doté d’une politique industrielle.

Aujourd’hui, la seule politique industrielle possible, nécessairement non volontariste, est celle qui pourrait émerger d’un marché local concurrentiel. L’Etat ne doit pas intervenir par une allocation directe des ressources, mais par la mise en place d’une régulation dans le cadre de règles de jeu transparentes pour garantir une concurrence saine sur l’ensemble des marchés (marché des capitaux, marché des biens et services...).

Les licences d’importation (à gérer économiquement et non administrativement) et la dépense publique (qui reste importante malgré la crise de financement) sont les deux instruments entre les mains de l’Etat, mais adossés à un cadre institutionnel sain, qui peuvent dynamiser l’investissement dans les secteurs concernés par les licences et la dépense publique.



Le manque de diversification et l’absence d’un programme de développement clair à long terme ne présentent-ils pas justement un risque dans ce cadre ?

Cette question rejoint la première : la diversification des exportations s’appuie sur les mêmes leviers que précédemment, on ne décrète pas la diversification des exportations, elle ne peut être que le résultat d’actions d’acteurs baignant dans un environnement concurrentiel et dans une régulation stable et transparente. La régulation est une mission de l’Etat, la concurrence est du ressort des acteurs du marché. L’Etat doit veiller à la mise en place de cette régulation, qui, à son tour, impulse la concurrence.

Mais les institutions de l’économie, pour reprendre une expression du prix Nobel Williamson, et à leur tête l’administration publique, sont-elles en mesure de définir et mettre en place une régulation efficace ? A priori non. Le problème est donc dans la capacité d’intervention de l’Etat en situation de rareté des ressources. L’Etat intervenait massivement et de manière omniprésente lorsqu’il avait des ressources abondantes. L’Etat ne sait intervenir que par le budget. Mais pour quel résultat ? Comment pourrait-il être plus efficace avec des ressources rares ? L’Etat a, au cours des dernières années, dominé la scène économique par son intervention dans toutes les sphères: La production par un secteur public inerte, la consommation par des subventions tous azimuts, le financement par des allocations sans rendement…

Par ce comportement, il a monopolisé les règles du jeu économique, neutralisé les autres acteurs et faussé les règles de la concurrence, il a été en première ligne sur tous les fronts, aujourd’hui il est seul à affronter la crise, parce qu’il a eu un comportement «paternaliste» avec le secteur public, un comportement complaisant avec le secteur privé et un comportement d’assistanat vis-à-vis de toute la société. Par son comportement, il n’a pas laissé émerger d’autres acteurs capables de prendre le relais maintenant que les ressources publiques s’amoindrissent. Ce sont ces acteurs, aujourd’hui absents ou faibles, qui auraient été utiles pour faire la diversification. Tout le problème est là.



Parallèlement à l’amendement de l’ordonnance sur la monnaie et le crédit, on annonce la révision de la loi sur les hydrocarbures. Que signifient de telles mesures au moment où l’on parle de la nécessité de s’éloigner de la rente ?

L’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit, pour la 3e fois depuis sa promulgation en 1990, fragilise l’institution monétaire et la rend vulnérable face aux perturbations de l’environnement international (taux de change et équilibre de la balance des paiements) et face aux futures perturbations des équilibres macro-économiques internes (l’une des missions de la BA est la lutte contre l’inflation), or avec cet amendement qui autorise la création monétaire aux fins de financement de la dépense publique, elle va contribuer au développement de l’inflation. La loi de 1990 était, de l’avis de tous les experts, excellente.

Le projet de révision de la loi sur les hydrocarbures, dont les contours et les objectifs ne sont pas encore précisés, renseigne sur le niveau d’attractivité des investisseurs internationaux pour notre pays. Quels que soient les objectifs de cet amendement, le problème de financement de l’investissement de la compagnie nationale est réellement critique et il ne peut pas trouver sa solution dans l’arrivée des investisseurs étrangers.

L’investissement étranger augmente le besoin d’investissement de l’opérateur national s’il doit continuer à être le partenaire des investisseurs étrangers. La priorité est de trouver une solution à ce financement, lorsqu’on déclare que l’endettement extérieur est une «ligne rouge». Le problème se pose aussi pour l’opérateur national d’électricité. On n’aura jamais autant besoin des hydrocarbures que maintenant, parce que aucune alternative ne leur a été trouvée à ce jour. Ce qui explique la gravité de la situation et la vulnérabilité de l’économie nationale.