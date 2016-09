Réagissez

Un accord entre les pays exportateurs de pétrole pour geler leur production et soutenir ainsi les prix serait «une bonne décision», a affirmé hier le président russe, Vladimir Poutine, appelant à un «compromis» à moins d’un mois d’une réunion informelle de l’OPEP à Alger.

«Je vais répéter notre position : nous estimons que ce serait une bonne décision pour le secteur énergétique mondial», a déclaré M. Poutine dans un entretien accordé à Bloomberg, publié sur le site du Kremlin, cité par l’agence AFP. «Du point de vue de la pertinence économique et de la logique, il serait bon de trouver un compromis et je suis sûr que tout le monde le comprend. La question n’est pas tant économique que politique. J’espère que tous les acteurs de ce marché, qui ont intérêt à un maintien des prix à un niveau stable et juste, arriveront à une décision nécessaire», a ajouté le président russe.

L’OPEP et la Russie, l’un des principaux producteurs de pétrole de la planète, ont déjà tenté de parvenir à un accord pour soutenir les prix lors de la réunion de Doha, le 17 avril dernier. Mais les négociations ont capoté en raison de la rivalité entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. L’Arabie Saoudite, poids lourd de l’Organisation, souhaitait que l’Iran participe à un tel gel, mais Téhéran demandait à revenir d’abord à son niveau de production d’avant les sanctions liées au dossier nucléaire.

«Ce n’est pas nous qui avons refusé un gel des volumes de production, ce sont nos partenaires saoudiens qui, à la dernière minute, ont changé d’avis et décidé de s’accorder un délai avant de prendre cette décision», a expliqué Vladimir Poutine. Le président russe a précisé qu’il ferait connaître son point de vue au vice-prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohamed Bin Salman, s’il le rencontre en marge du sommet du G20 prévu ce week-end en Chine.

Les pays membres de l’OPEP, dont la Russie ne fait pas partie, ont prévu une réunion informelle en marge du forum énergétique qui se tiendra à Alger du 26 au 28 septembre pour essayer de fixer un quota de production susceptible de rééquilibrer l’industrie et de favoriser un retour à la normale des prix. «Si une telle rencontre a lieu, bien sûr nous y participerons», a fait savoir le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, cité par les agences russes. Le ministre, qui avait jugé récemment un gel de production inutile au niveau actuel des prix, a précisé prévoir de rencontrer des ministres d’Iran, d’Arabie Saoudite et du Venezuela.

Pour sa part, l’Arabie Saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, demeure opposée à une réduction de sa production. Par la voix de son ministre de l’Energie, Khalid Al Falih, Riyad a affirmé la semaine passée qu’une «intervention importante» sur les marchés pétroliers n’est pas nécessaire pour le moment. Abdel Al Jubeir, ministre saoudien en charge des Affaires étrangères, a déclaré, jeudi à Tokyo, qu’il serait plus raisonnable pour le royaume de revoir ses positions et d’agir de concert avec d’autres producteurs de pétrole pour impulser des changements dans la production globale.