Réagissez

La reprise de Brandt par Cevital «est plus que concluante», a assuré le célèbre homme d’affaires algérien, Issad Rebrab, dans un entretien publié hier sur le site du magazine français Entreprendre.

Brandt, a-t-il annoncé, «va réaliser 500 millions de chiffre d’affaires cette année, contre 370 millions en 2015 et 170 millions en 2014». Pour l’année prochaine, a-t-il ajouté, «nous devrions être rentables si l’on exclut les coûts de structure, mais Cevital n’aurait pas réussi à redresser Brandt France sans investir fortement en Algérie».

Interrogé sur la stratégie mise en place pour le développement de son entreprise, Issad Rebrab a expliqué qu’il restait actuellement quatre usines en France : deux spécialisées dans les équipements de cuisson à Orléans et Vendôme, et deux autres en Vendée, qui fabriquaient des lave-linges spécifiques et des fours micro-ondes. Les études, a-t-il précisé en ce sens, «nous ont démontré que ces activités n’avaient pas d’avenir, les produits blancs ont quitté l’Europe occidentale et seule la partie cuisson pouvait être compétitive».

Aussi, relève-t-il, «en France, nous ne faisons que la partie ‘‘chaud’’ – fours, cuisinières et plaques –, tandis que la partie ‘‘froid’’ est fabriquée en Algérie». Plus globalement, l’homme d’affaires algérien a estimé qu’il faut désormais aller vers la «colocalisation», c’est-à-dire «fabriquer les produits de haute qualité dans leur pays d’origine et les produits très compétitifs dans des pays comme l’Algérie». Les volumes générés, a-t-il affirmé dans le même contexte, «permettent alors de réduire les coûts de la commercialisation (…).

L’Algérie peut devenir l’atelier de l’Europe et l’industrie française a de beaux jours devant elle, pour peu qu’elle investisse». S’agissant enfin du groupe Cevital, Issad Rebrab a indiqué que son ambition est de parvenir à l’installer comme le premier exportateur privé algérien de taille mondiale, après le géant pétrolier public Sonatrach. Le groupe, a-t-il rappelé en ce sens, «prévoit d’exporter pour 2,8 Mds en 2020, dont 2 Mds viendront de l’électroménager». «Notre exemple est susceptible d’inciter le pays à passer enfin d’un modèle fondé sur la rente pétrolière à une économie diversifiée et compétitive», a-t-il plaidé en définitive.