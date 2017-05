Réagissez

Dans une période où le cap est mis sur l’agriculture pour diversifier l’économie et réduire les importations avec l’inscription du secteur parmi les priorités du nouveau modèle de croissance économique, la nécessité d’appuyer la politique agricole par des mesures sécurisant l’investissement est maintes fois soulignée.

C’est le cas, justement, pour l’assurance agricole qui reste le parent pauvre du secteur des assurances, comme le montrent les notes périodiques du Conseil national des assurances (CNA). En 2016 par exemple, le chiffre d’affaires de cette branche a baissé de 10,3%. En 2015, la part des assurances agricoles ne représentait que 3% du chiffre d’affaires des assurances, toutes branches confondues. Le manque de culture d’assurance chez les agriculteurs, le déficit en informations et aussi par la tarification élevée pratiquée à la souscription d’une police d’assurance sont les facteurs expliquant cette réticence vis-à-vis de l’assurance agricole.

Et pourtant, ce ne sont pas les risques qui manquent dans l’agriculture, à commencer par les risques climatiques (grêle, inondations, feux…) et ceux liés aux activités d’élevage. Les changements climatiques ne feront qu’accentuer ces risques, comme c’est le cas pour la sécheresse avec ses épisodes récurrents et dont un dossier est en phase de finalisation pour rendre ce risque assurable.

Ce qui pourrait faire augmenter la part de cette branche. D’où l’importance de mettre l’accent sur la vulgarisation et la sensibilisation pour inciter un grand nombre d’agriculteurs à souscrire une assurance agricole. Un grand travail est justement à faire sur le terrain. Mais en l’absence d’une stratégie clairement définie dans ce cadre, il est difficile d’inverser la situation, comme ne manquent pas de le souligner les experts.

Ces derniers plaident justement pour une refonte générale de l’assurance agricole de manière à lui permettre d’accompagner l’essor de l’agriculture. Et ce, d’autant qu’actuellement les offres restent limitées à celles émanant de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) qui tente justement d’innover dans ce domaine. Mais cela reste insuffisant en l’absence justement de cette réforme tant prônée.

Cela pour dire que des efforts restent à fournir pour permettre à l’assurance d’accompagner efficacement la mise en œuvre de la stratégie agricole à travers des moyens financiers adaptés, mais surtout pérennes. Il s’agit pour les acteurs du secteur de passer à une gestion économique de l’assurance agricole afin d’en finir avec une gestion administrative, comme c’est le cas depuis des années. Mais faudrait-il également que les agriculteurs s’organisent pour mieux défendre leurs intérêts dans ce cadre.