«La réduction de l’offre sera plus importante en janvier»

Réagissez

Noureddine Boutarfa, ministre de l’Energie

Le ministre s’est dit persuadé que les pays hors Opep respecteront leur engagement de réduire leur production de 558 000 barils/jour à partir de janvier 2017.

Malgré quelques indicateurs contrariants, telles que la prévision d’une hausse de la production de certains pays non OPEP ces dernières semaines, le ministre de l’Energie reste optimiste quant aux chances de réussite de l’accord de l’OPEP, sur le long terme. Le ministre se dit ainsi convaincu de la solidité des engagements pris à Vienne par les exportateurs OPEP, mais aussi non OPEP et prévoit même une réduction de production, plus importante, en janvier 2017, par rapport à celle prévue dans l’accord.

A partir du Texas où il se trouvait jeudi pour prendre part au Forum énergétique Algérie Etats-Unis, Nourredine Boutarfa a estimé que la baisse de l’offre OPEP sera encore plus importante à partir de janvier, prévoyant un rééquilibrage du marché durant le premier semestre 2017. «Quand l’OPEP est parvenue à un accord à Alger, les ventes pour les mois d’octobre, novembre et décembre étaient déjà engagées», a-t-il précisé en indiquant que «la baisse de production de janvier sera plus importante».

Il a expliqué qu’en octobre, l’OPEP a pompé à un niveau record qui a atteint 33,87 mbj, en hausse de 150 000 barils/jour par rapport au mois de septembre, ce qui signifie qu’elle doit faire un effort supplémentaire en réduisant sa production de 1,37 million de barils/jour (mbj) au lieu des 1,2 mbj prévus lors de sa dernière réunion à Vienne tenue le 30 novembre. Par ailleurs, le ministre s’est dit persuadé que les pays hors OPEP respecteront leur engagement de réduire leur production de 558 000 barils/jour à partir de janvier.

L’OPEP avait indiqué dans son rapport que la perspective de prix de pétrole plus élevé en 2017 pourrait inciter certains pays non OPEP, non concernés par l’accord conclu avec l’Organisation, à pomper au-dessus de leurs niveaux de production prévus pour l’année prochaine. Les principaux pays cités sont le Brésil et le Canada, qui compenseront des replis aux Etats-Unis, en Chine, en Colombie ou au Mexique. Nourredine Boutarfa a estimé enfin qu’il était nécessaire de suivre le marché de près, en établissant les scénarios de son évolution en prévision de la réunion de l’OPEP en juin.

Pour sa part, le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a indiqué jeudi qu’un éventuel accroissement de la production du pétrole de schiste ne constituait «pas une menace pour l’accord de l’OPEP» sur un plafonnement de la production. «On ne doit pas craindre que le pétrole de schiste impose une quelconque concurrence. Je ne pense pas qu’il puisse neutraliser les efforts consentis par l’OPEP visant à stabiliser les marchés par une réduction de la production», a estimé le ministre russe cité par l’agence TASS. «Nous comprenons que la demande de production pétrolière continuera à croître régulièrement à moyen et à long termes.

Aussi, pour satisfaire cette demande, l’exploitation des champs conventionnels est nécessaire, tout comme la production dans des domaines complexes telle que la production de pétrole de schiste», a souligné M. Novak. Et d’ajouter que «du point de vue de l’équilibre de l’offre et de la demande à moyen terme, nous ne voyons rien qui puisse poser problème».

L’OPEP et les onze producteurs non membres avaient conclu un accord pour réduire leur production d’un total avoisinant 1,8 million de barils/jour à partir de janvier 2017, à l’issue d’une réunion tenue en présence des 11 représentants de l’Organisation et de ceux de 12 pays hors OPEP.