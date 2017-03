Réagissez

- Lors de la tripartie qui s’est tenue lundi dernier à Annaba, vous avez plaidé à nouveau pour consolider la volonté de l’Algérie d’investir le marché africain. Comment voyez-vous, vous les entrepreneurs, le défi africain ?

Nos orientations à ce propos sont claires et nous les avons renouvelées effectivement lors de la dernière tripartite qui nous a réuni avec le gouvernement et les autres partenaires sociaux. Nous avons appelé à ce que la dynamique amorcée depuis le Forum africain d’investissements et d’affaires soit entretenue.

A tout point de vue, cette rencontre a été d’ailleurs un succès de part les résultats obtenus. Pas moins de 28 accords ont été conclus avec des partenaires du continent. Nous avons aussi appelé à mettre en place les instruments appropriés pour maintenir cette dynamique et pour permettre aux entreprises algériennes d’exporter et de s’exporter.

- Lorsque vous parlez d’instruments, vous faites allusion à quoi exactement ?

Il s’agit en somme de faciliter l’acte d’exporter au bénéfice de l’entreprise algérienne. Il est clair que pour le faire, il faut mettre en place un certain nombre d’instruments, dont les moyens logistiques et de transport, l’accompagnement bancaire, investir davantage dans la qualité de nos produits et faire en sorte à ce que les prix de nos produits soient concurrentiels sur le marché africain.

- Qu’est-ce qui a été fait justement depuis la première édition du Forum africain d’investissements et d’affaires ?

Il y a un travail qui se fait au quotidien. Le gouvernement est très sensible à cette question. Il va sans dire que les entreprises algériennes ont toutes les capacités pour exporter. Je vous cite l’exemple d’une entreprise algérienne, Amimer Energie en l’occurrence, qui vient d’obtenir des contrats au Mali pour la réalisation de deux centrales électriques. C’est encourageant et c’est indicateur des capacités technologiques des entreprises algériennes.

- Vous avez justement effectué récemment une visite au Mali où vous avez participé au Forum de Bamako. Quel est l’écho des discussions que vous avez eues avec nos partenaires africains ?

Nos amis du continent sont disposés à travailler avec nous, c’est à nous maintenant de développer cette ambition pour l’Afrique. Pour nous, cette question de l’exportation est une priorité nationale. Le gouvernement est sensible à notre démarche et des mesures encourageantes ont été prises pour permettre aux entreprises algériennes d’aller de l’avant à la conquête d’autres marchés.