«La qualité est notre cheval de bataille»

Mohamed Mounir Boudraâ

Avec un savoir-faire et une grande expérience du terrain, Mohamed Mounir Boudraâ, le premier cadre dirigeant de SBC, faisant de la croissance son credo, a bien voulu nous parler du présent et de l’avenir de l’entreprise n’épousant pas la facilité…

- Peut-on avoir des indices économiques ainsi que les parts de marché de SBC ?

Nous avons bouclé l’année 2015 avec un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dinars. Malgré le ralentissement qui a caractérisé ces deux dernières années, le marché national des boissons, en particulier celui des jus, la croissance de SBC se maintient entre 7 et 8%. Produisant annuellement plus de 140 millions de litres (tous produits confondus), SBC est un acteur important dans le marché. On doit en outre savoir que la limonade Farha est n°2 au niveau de l’Est du pays. Pour ce qui est des jus, notre part de marché se situe entre 4 et 5%.

- La multiplication des marques induit une concurrence qui n’est pas toujours loyale, non ?

Le marché de la boisson gazeuse est déstructuré, d’où l’émergence d’une concurrence à réguler. Car la fabrication d’un produit de qualité obéit à des normes, exige des équipements et un personnel qualifié et formé. Ces investissements se répercutent sur des charges de plus en plus importantes. La déstructuration nous oblige non seulement à composer avec une certaine concurrence, mais à réduire drastiquement nos marges.

Celles-ci ne dépassent guère 5%. Il y a lieu de mettre en exergue les actions initiées par l’Association des producteurs algériens des boissons (APAB) ne ménageant aucun effort pour moraliser la profession, en aidant les professionnels à investir dans le référentiel technique «Buvez tranquille» obtenu par SBC en juin 2016. Il faut préciser que SBC est la première entreprise algérienne à obtenir le label «Buvez tranquille».

- Peut-on dire que le produit SBC est fabriqué selon les normes ?

Absolument ! En mettant en place pas moins de cinq systèmes de management de la qualité du produit ainsi que la protection de l’environnement, la sécurité et la santé dans le travail, SBC s’est engagée à satisfaire non seulement les exigences des clients, mais à le sécuriser par l’offre d’un produit fabriqué selon des standards internationaux.

La certification «Buvez tranquille» est un message destiné aux consommateurs invités à savourer nos boissons en toute tranquillité. C’est aussi et surtout un gage supplémentaire de l’entreprise décidée à continuer dans cette voie. D’autant plus que l’avenir appartient au produit de qualité…

- A travers ce processus de certification, n’envisagez-vous pas de placer vos produits hors des frontières ?

L’exportation est l’objectif de tout opérateur économique qui fabrique des produits disposant d’un excellent rapport qualité-prix. SBC, qui embouteille de la canette Pepsi-Cola pour le compte de Pepsi-Cola-Algérie, a été auditée en novembre 2015 par un organisme américain «AIB» qui effectue des visites périodiques et inopinées tous les deux ou trois mois, fait de l’exportation un de ses objectifs prioritaires, malgré l’existence de nombreux problèmes non encore pris en charge par les administrations concernées.

Certes, le ministère du Commerce, en collaboration avec l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), tente de régler bon nombre de problèmes, fait de son mieux pour sensibiliser les administrations concernées à prendre en charge le volet relatif aux opérations d’export. Ceci dit, SBC exporte la boisson Jufré en Tunisie, aux Emirats arabes unis et en France, des marchés pas faciles.

- Peut-on avoir une idée sur les projets futurs de votre entreprise ?

Pour augmenter les capacités de production de la boisson Farha, on compte installer une nouvelle ligne devant nous permettre de produire annuellement plus de 200 millions de litres entre 2017 et 2018. La mise en place d’un nouvel outil de production implique la création de nouveaux postes de travail.

Avec un tel volume, on va bien se déployer au centre et à l’ouest du pays. On pourra aussi augmenter les volumes de nos exportations. Afin de concrétiser la politique de notre direction générale faisant de la qualité son principal cheval de bataille, on s’est engagé à renforcer la certification, en mettant en place un système de management intégré (SMI) ISO 9001 V 2015, ISO 14001 V 2015 et OHSAS 18001 V 2007.