Pourquoi à votre avis ces défaillances en matière d’évaluation ?

Je crois qu’il faut nuancer votre appréciation en la matière. Il existe des évaluations en matière d’actions publiques, sauf que ces évaluations sont faites de façon désordonnée à cause de la diversité des institutions, des types de méthodes utilisées et enfin à cause de l’absence de texte d’organisation en la matière. Il faut aussi ajouter à cela qu’il existe certaines évaluations erronées dues soit à l’incompétence, soit à des comportements malhonnêtes d’individus à la recherche d’avantages.

Dans l’état actuel des choses, plusieurs institutions sont impliquées dans la réalisation des évaluations. Il y a tout d’abord le Parlement à travers le vote de la loi sur les règlements budgétaires et les questions écrites, le ministère des Finances, les autres ministères sectoriels, la Banque d’Algérie, les Douanes, la Cour des comptes, l’ONS, etc. Cependant, il n’existe pas une organisation propre dédiée à la réalisation de ce type d’action tant au niveau central qu’à celui des collectivités locales ou même des entreprises. Par ailleurs, les outils, les compétences et les technologies en la matière ne sont pas utilisés de façon optimale et efficace. Mais hormis cela, il faut saluer la participation dans ce cadre, des médias, audiovisuel, presse écrite ou online. Presque tous ont des rubriques, des émissions spéciales dédiées à l’économie. Il faut également reconnaître le rôle positif de certains responsables qui répondent aux invitations des médias pour informer et faire le point des situations. Ainsi, la majorité des citoyens et mieux informée et est au fait des problèmes liés à la crise économique que traverse le pays.



Comment y remédier particulièrement en cette période de crise ?

Pour y remédier, il faut penser à des actions urgentes et de court terme et à des actions à moyen termes. Mais avant d’aborder cela, il n’est pas inutile de rappeler que la démarche des pouvoirs publics devrait viser l’équilibre entre allocation des ressources par le marché et intervention de l’Etat afin de corriger le dysfonctionnement spontané des marchés. Les actions relatives à l’évaluation concourent à mettre en œuvre cette démarche.

Actuellement, dans la plupart des pays modernes, il existe une organisation et des actions en vue de faire de l’évaluation un instrument de modernisation. Ainsi, les actions urgentes devraient se concrétiser d’une part par l’établissement à la fois, d’une organisation et d’un pilotage au niveau très élevé tant à l’échelle centrale, qu’à celles des agences étatiques, des collectivités locales et des entreprises. Pour cela, il serait nécessaire d’opérer à des choix d’indicateurs pertinents et d’utiliser des tableaux de bord selon les secteurs et selon les différents niveaux hiérarchiques. Concernant le choix des indicateurs, il est préférable d’avoir un nombre restreint d’indicateurs pour en faciliter le suivi. Ces indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et définis dans le temps. Ils sont d’ordre quantitatif et qualitatif et concernent aussi bien le suivi financier que celui physique.

En résumé, pour ne pas trop s’étendre sur ces aspects techniques, on peut distinguer des indicateurs d’activité et de réalisation et des indicateurs de résultats et d’impacts. Le tableau de bord, quant à lui, regroupe un ensemble d’indicateurs de pilotage, construits de façon périodique, à l’intention du responsable, afin de guider ses décisions et ses actions en vue d’atteindre les objectifs assignés. Le tableau de bord est également un instrument de veille permettant d’opter pour de nouvelles opportunités, de déceler de nouveaux risques et de faire des corrections. En second lieu, et pour ce qui est des actions à moyen terme, il s’agira d’abord de consolider les mesures d’urgence citées ci-dessus et de préparer en parallèle un système pérenne et efficace afin de faciliter l’évaluation des politiques publiques.

La première démarche à mener est de revoir la loi organique des lois de finances pour y prévoir, entre autres, les perspectives à long terme du développement économique et social et les projections chiffrées à moyen terme, il est clair que ces parties peuvent être appelées à des mises à jour annuelles. Cette partie est nécessaire pour expliquer les dispositions financières annuelles dans le cadre d’une vision du développement économique et social futures.

Les autres dispositions devraient concerner la rationalisation des dépenses publiques, l’institution de la programmation par objectif. Une partie importante devrait être réservée aux actions sociales, y compris les retraites et la sécurité sociale. Enfin, dans ce cadre, les procédures d’évaluation et la généralisation des audits des projets publics seront consacrées par la loi. Le deuxième groupe d’actions à entreprendre est d’adopter les méthodes, les nouvelles technologies et procédures en matière de systèmes d’information. Les efforts devraient se poursuivre dans ce sens par le renforcement et éventuellement la création des instances et institutions spécialisées. Il est fortement recommandé de développer le suivi et l’analyse de la conjoncture économique et sociale. Dans ce cadre, l’élaboration des comptes trimestriels et la réalisation des enquêtes infra annuelles sur la conjoncture devraient être concrétisés et renforcées.

Pour cela, il est nécessaire de promouvoir et d’encourager, au niveau de chaque instance concernée, la constitution de bases de données, l’utilisation des sondages, la pratique des «focus group» etc. Il est recommandé aussi de faire participer les associations concernées, selon leurs capacités, à ces évaluations et particulièrement au niveau des collectivités locales dans le cadre de la démocratie participative.