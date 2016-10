«La place bancaire est appelée à diversifier ses ressources»

Réagissez

Beaucoup d’entreprises dans divers secteurs connaissent des problèmes de recouvrement de leurs créances Cela était-il prévisible compte tenu de la crise qui s’installe ?

En termes de revenus, une grande partie des entreprises algériennes est rattachée directement ou indirectement au poids de la dépense publique qui reste à ce jour le principal moteur de croissance, c’est-à-dire, c’est elle qui génère la distribution directe et la redistribution indirecte des richesses, et provoque aussi de la demande et la consommation, etc.

Or, dans l’état pratique des choses, les entreprises de réalisation ou de sous-traitance font généralement face à deux types de problèmes, le premier étant lié aux recouvrements. La majorité de ces derniers passe par un circuit de procédures se limitant ainsi dans des délais bien définis en relation directe avec la facilitation ou la lourdeur des organismes chargés d’appliquer ce règlement dans sa phase d’engagement de la dépense, d’approbation des paiements ou des autres validations des dossiers en circulation.

Par ailleurs, un autre problème est aussi important pour les entreprises qui tirent avec elles d’autres sous-traitants et d’autres acteurs collatéraux. Cela concerne leurs obligations sur le plan des versements des salaires, des paiements des tiers, et aussi des obligations fiscales, sociales et autres contributions.

Dans ce cas, l’équilibre financier n’est pas toujours garanti pour ces entités causant au passage quelques situations de litige. Les pouvoirs publics ont sans doute prévu ce cycle à partir du deuxième semestre 2015, en misant sur une politique de réduction progressive des dépenses publiques, avec le report ou le gel de certains projets ou en calibrant la priorité pour quelques projets au détriment des autres à travers l’article 71 de loi de finances de 2016 par exemple.



Jusqu’a quel point cette situation peut-elle être préjudiciable pour l’économie et pour le système bancaire ?

Un ralentissement du cycle d’exploitation des entreprises se traduit fondamentalement par une diminution des revenus, sur la distribution directe (salaires, dividendes, etc.) ou sur la redistribution indirecte (impôts, couverture sociale,etc.), ce qui affecte en première position la consommation, donc systématiquement si la demande diminue, la production suivra aussi.



Que peuvent faire les banques justement dans cette situation de crise, sachant qu’elles n’ont plus de surliquidité comme par le passé ?

Cette tendance des choses affectera aussi le circuit bancaire avec la diminution des flux financiers et de la liquidité. Avec de moins en moins de remboursement et de rémunération des crédits d’investissement et d’exploitation, la place bancaire et financière est appelée à intensifier et à diversifier ses ressources de mobilisation, à travers les instruments de refinancement et de réescompte des effets à court et à moyen termes via la Banque d’Algérie.

Cela pour pouvoir dynamiser son rôle de moteur de création et d’accompagnement en réinjectant ces ressources sur le marché du financement des projets d’investissement et d’exploitation tout en veillant à un retour rentable et positif de ses engagements. Il y a aussi le programme d’inclusion financière qu’il faudra encore booster, et qui sur le plan de mobilisation interne peut beaucoup contribuer.



Si la crise se prolonge comme cela semble être le cas, quelles mesures faut-il prendre pour éviter l’extinction du tissu de PME existantes ?

La force de rapidité dans le financement des investissements est l’une des règles de base. Le principe de couverture de notre tissu des PME existantes réside dans la taille de ce tissu qui est appelé à s’élargir à travers l’intégration des activités qui sont logées dans l’espace informel vers le marché formel, et aussi par la création de nouvelles entreprises viables, avec un accompagnement de financement par les banques, produisant au passage une assiette fiscale plus large et une mobilisation des ressources supplémentaires plus importante.