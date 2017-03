Réagissez

La contrefaçon est un phénomène qui a pris une grande ampleur en Algérie.

Plus de 15 conférences sont au programme des troisièmes journées de la marque et de la contrefaçon, qui se tiendront les 22 et 23 mars à l’hôtel El Aurassi (Alger), à l’initiative de RH International Communication. Un sujet d’actualité, car il faut savoir que la contrefaçon pèse 500 milliards d’euros dans le monde et cause la perte de 200 000 emplois dans le monde, dont 100 000 en Europe. Elle touche tous les secteurs.

En Algérie et selon des statistiques récentes des Douanes algériennes, plus de 800 000 articles ont fait l’objet de saisies, parmi lesquels on retiendra les pièces détachées automobiles, la quincaillerie, les cosmétiques, les articles scolaires, les produits électroniques, l’optique et la lunetterie. La Chine occupe la première place, suivie de la Turquie et l’Argentine. Les cigarettes restent les produits les plus contrefaits. Les marchandises contrefaites n’étant déclarées ni à l’achat ni à la vente, l’Etat perd des recettes fiscales.

En Algérie, les entreprises commencent à prendre en compte le risque de la contrefaçon, notamment à travers des campagnes publicitaires ou de prévention et d’information. Les consommatrices algériennes sont généralement influencées par les modes de vie et de consommation étrangers (et plus particulièrement français), en raison notamment de la jeunesse du pays et de la perméabilité des frontières audiovisuelles et culturelles. Lors de cet événement, les participants évoqueront avec le ministère de l’Industrie les dangers et la sécurité industrielle.

Le ministère du Commerce évoquera les dispositifs réglementaires en matière de lutte contre la contrefaçon. Côté santé, les experts débattront des conséquences du mauvais verre sur l’œil, notamment du verre optique. L’Inapi traitera le sujet de la protection des titres de propriété en Algérie. On suivra avec intérêt la communication des Douanes, qui évoqueront leurs différentes prises.

La traçabilité reste un des moyens de lutter contre la contrefaçon et le commerce illicite. La DGSN interviendra également dans ce grand débat. Les journées donneront la parole à un jeune diplômé en informatique, Loucif Idriss Moulay, pour débattre de la protection de la marque contre la contrefaçon. D’autres sujets sont au programme, comme la métrologie, outil de la qualité, le contrôle de conformité des instruments de mesure. De Paris, la directrice des affaires publiques et réglementaires de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) évoquera les conséquences d’une pub mensongère. Riad Aït Aoudia, PDG de Medialgeria, traitera de la publicité et des questions de propriété intellectuelle.