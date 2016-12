La Maison de la volaille : Cap sur la grande distribution

Réagissez

Après une année d’activité, La Maison de la volaille, spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la transformation de poulets, a fêté, il y a quelques jours, son premier anniversaire.

Son directeur général, Djamel Graïne, a souligné à cette occasion sa pleine satisfaction quant aux résultats affichés par l’entreprise : «Le plus important pour nous c’est d’avoir enregistré, durant cette année, un retour de clientèle au-delà de ce que nous espérions.» Outre la mise en place d’un réseau de distribution «directement auprès des professionnels (hôtels et restaurants)», un programme de placement d’une gamme de produits dans la grande distribution sera prochainement lancé, annonce le même responsable. Disposant d’un plan couvrant 30 points de vente sur le territoire national, La Maison de la volaille procédera bientôt à l’ouverture d’un second magasin à Alger (Chéraga), et un autre à Oran (Maraval).

Selon M. Graïne, l’entreprise est parvenue à réaliser, cette année, un chiffre d’affaires appréciable de 650 millions de dinars, malgré tous les problèmes constatés sur le marché du poulet en Algérie. Selon lui, «le marché de la volaille souffre d’un nombre très important d’acteurs informels et non professionnels qui influent sur les prix et la disponibilité des produits». Pour lui, la solution à ce problème ne peut venir que des «entreprises industrielles en mesure d’intégrer toute la chaîne de la filière».

Notons que La Maison de la volaille se distingue par son concept innovant : la maîtrise de toute la chaîne de production. «Nous sommes la première chaîne nationale qui englobe les activités de boucherie, charcuterie, rôtisserie spécialisée dans la volaille», explique M. Graïne. La chaîne commence au niveau des abattoirs ; la volaille est ensuite transportée par camions réfrigérés jusqu’aux cuisines centrales, qui préparent toutes les recettes de la carte proposée par la maison.

Concernant l’abattage, le directeur général souligne qu’il se fait exclusivement dans un abattoir partenaire dans lequel ils détiennent des participations. Le respect de la chaîne de froid lors du transport des volailles vers les boucheries et la cuisine centrale de la maison est scrupuleusement appliqué, précise Djamel Graïne.