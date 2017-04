La gestion des ressources hydriques en question

Réagissez

Les annonces portant sur les mégaprojets prévus au Sud du pays remettent sur le tapis le débat sur la gestion des ressources hydriques dans une période où les besoins en ressources en eau sont de plus en plus importants et où l’impact du dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir, notamment au Sud. Une région qui contribue fortement à l’amélioration de la production agricole nationale (par exemple, 40% des besoins en pomme de terre proviennent d’El Oued), mais qui risque de connaître une diminution drastique de ses ressources en eaux souterraines.

