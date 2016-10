Réagissez

Le prix Nobel d’économie, qui sera décerné demain, récompense de plus en plus des chercheurs en finance, matière qui peut être vue comme éloignée des idéaux philanthropiques du Suédois Alfred Nobel.

S’ils persistent dans cette voie, les jurés pourraient cette année distinguer Douglas Diamond et Philip Dybvig pour leur travail sur les paniques financières, ou Robert Townsend pour son analyse du rôle des systèmes financiers dans les économies en développement, indiquait hier l’AFP. Mais il y a d’autres favoris comme William Baumol, spécialiste du marché du travail de 94 ans, ou Paul Romer pour son travail sur la croissance. La récompense a toujours été à part et la Fondation Nobel le dit elle-même : elle «n’est pas un prix Nobel» stricto sensu, puisqu’elle a été instituée «en mémoire d’Alfred Nobel» par la Banque de Suède en 1968. Le prolifique inventeur «n’aurait pas créé un prix d’économie. Il a écrit dans une lettre qu’il ‘‘détestait les affaires de tout son cœur’’, et se considérait social-démocrate», racontent les économistes Avner Offer et Gabriel Söderberg dans The Nobel Factor, paru en septembre. Nobel semblait se méfier de la finance. Il se tint à l’écart des prêteurs, qui avaient mené la vie dure à son père Immanuel, et craignait les aléas des marchés. Dans son testament, il demande d’investir sa fortune «dans des titres sûrs».

Le jury du prix d’économie, pour sa part, apprécie la recherche sur la finance. D’après la classification de la Fondation, s’il n’a récompensé aucun économiste dans ce champ lors des deux premières décennies, il en a ensuite couronné huit : trois en 1990, deux en 1997 et trois en 2013. C’est plus, par exemple, que pour la microéconomie (cinq lauréats depuis 1969), ou l’économie du travail (trois) et autant que pour l’économétrie (huit). Seuls les macroéconomistes (neuf lauréats) font mieux.