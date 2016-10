«La fin de la retraite avant 60 ans contribuera à freiner la baisse du chômage»

Réagissez

Si la réforme est entérinée, quel impact pourrait-elle avoir sur l’emploi en prenant en considération les nouveaux arrivants sur le marché du travail ?

Voyons d’abord ce que nous disent les statistiques de l’ONS relatives à l’évolution de l’emploi en Algérie. La population occupée est passée de 9,47 millions en 2009 à 10,59 millions en 2015, augmentant de 1,12 million en six ans, soit une moyenne annuelle de 187 000 emplois nets. Je voudrais corriger une fausse croyance en précisant que cette augmentation des emplois sur la période 2009-2015 a été enregistrée dans le secteur public (+ 1,22 million emplois) au moment où le solde d’emplois dans le secteur privé a diminué (- 99 000 emplois). Sur cette même période, la demande annuelle des nouveaux arrivants sur le marché du travail, nette des sortants (décès, retraite invalidité, etc.), a été au bas mot de l’ordre de 400 000.

Cette inadéquation entre la demande et l’offre a fait grimper le taux de chômage de 1 point (de 10,2 % en 2009 à 11,2 % en 2015), mais c’est le taux de chômage des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui a augmenté dangereusement, passant de 21,2 % à 29,8 %. Ce dernier taux correspond à 518 000 jeunes chômeurs. Mais réellement, ils sont 2 millions de jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont ni au travail ni étudiants, soit un taux de chômage «réel» de 60%. La différence est comptabilisée par l’ONS dans la population inactive en conformité avec la méthodologie du BIT.

Mis à part le taux de chômage des jeunes, le travail en Algérie est caractérisé par le taux d’emploi des femmes qui, avec 13,7 %, est très bas comparativement aux pays voisins et même avec la moyenne des pays arabes. Par ailleurs, la création d’emplois ces dernières années a été, comme on l’a vu, surtout le fait du secteur public (principalement la Fonction publique), alors que le solde d’emplois dans le secteur privé est négatif, et ce, en dépit de «la politique d’appui à l’emploi» privé en vigueur et des différents abattements et subventions accordés.



Voilà 3 pistes à creuser à mon sens si on veut faire face à la situation déjà préoccupante du chômage et qui va être aggravée par la pression de l’évolution démographique caractérisée par un taux de fécondité parmi les plus importants au monde (3,1 enfants par femme et plus d’un million de naissances par an) : investir dans l’économie productive génératrice d’emploi productif et durable et incitation et encouragement de l’emploi des jeunes et des femmes. De ce qui précède découle la réponse à votre question : l’annulation de la retraite avant l’âge de 60 ans va contribuer à freiner la baisse du taux de chômage puisque moins d’emplois seront libérés.

On parle de plus de 150 000 dossiers de demande de départ par anticipation qui seraient enregistrés en 2016. N’y a-t- il pas risque qu’ils viennent grossir le marché de l’emploi informel ?

D’abord il me semble important de préciser que c’est la décision de suppression, à compter du 1er janvier 2017, de la retraite sans condition d’âge et de la retraite proportionnelle qui a provoqué ce flux de 150 000 (s’il se confirme). Cette décision brusque a été perçue comme une violence sociale par les travailleurs, car dans les autres pays ce genre de décision est modulé sur une période qui va de 3 à 5 ans. Prenez l’exemple de l’Irlande, l’âge de départ à la retraite donnant droit à la pension d’Etat va être porté à 67 ans en 2021 et à 68 ans en 2028. En République tchèque, l’âge de la retraite augmentera de deux mois par an à partir de 2044…

Alors que chez nous, les pouvoirs publics décident que dans 6 mois la retraite avant 60 ans sera supprimée. C’est ça qui explique ce chiffre de 150 000 demandes et non pas ce dernier qui explique la décision de suppression. La preuve, entre 2014 et 2015, le nombre de départs à la retraite avant 60 ans a été de 75 373, soit exactement la moitié, et entre 2011 et 2014 la moyenne annuelle a été de 74 843.

Pour revenir à votre question, je ne vois pas où est le problème ? Veut-on que les travailleurs passent directement de l’usine au tombeau ?

L’âge de départ effectif moyen (à ne pas confondre avec l’âge légal) est de 60,3 ans pour la retraite à 60 ans et il est de 57 ans pour la retraite sans condition d’âge, après 32 ans d’activité. Savez-vous qu’en France l’âge effectif de départ en retraite (tous régimes confondus) est de 59,8 ans malgré que l’âge légal soit de 62 ans ? Pratiquement le même âge moyen avec celui de l’Algérie si on excepte la retraite proportionnelle, alors que l’espérance de vie d’un Français (85 ans) dépasse de huit 8 ans celle d’un Algérien (77 ans).

Reste la retraite proportionnelle ou l’âge moyen de son départ est de 54 ans et pour laquelle j’avais proposé d’ajuster progressivement ces paramètres d’ouverture de droit en portant l’âge minimum et la durée de cotisation respectivement de 50 à 55 ans et de 20 à 25 ans.

Encourager la vieillesse active en bonne santé en encourageant l’activité des seniors ou libérer les emplois en interdisant le cumul d’activités relève de la responsabilité des pouvoirs publics qui doivent mettre en place les moyens incitatifs ou coercitifs, c’est selon. Dans tous les cas de figure, après 32 ans d’activité, vaut mieux qu’ils soient actifs pour vieillir en bonne santé. Au moins ils coûteront beaucoup moins chers à la Sécurité sociale.

Il y a aujourd’hui moins de travailleurs cotisants pour un retraité par rapport aux années 1990, le maintien du système en l’état ne risque-t-il pas d’aggraver cette situation, ce qui justifierait la réforme ?

La retraite n’est pas une affaire comptable. Il y a des pays qui accordent des pensions à partir de 65 ans sur la base du seul critère de résidence, même si le résident n’a jamais travaillé. La retraite permet d’assurer un revenu à toute la population âgée et lui éviter de sombrer dans la pauvreté. Il n’y a pas, comme le prétendent beaucoup d’experts, de norme mondiale pour le ratio cotisants/retraités.

Ce dernier est utilisé comme instrument pour déterminer les conditions d’équilibre et de pérennité des systèmes de retraite qui varient d’un pays à l’autre et dépend des conditions de financement du système, des taux de cotisation, du taux de remplacement (valeur de la pension sur le salaire de référence), etc.

En Algérie, d’abord, il n’était que de 2,7 cotisants actifs pour un retraité en 1997-1998, c’est-à-dire au moment où l’ordonnance 97-13 avait été promulguée. Aujourd’hui, il n’a pas diminué mais au contraire augmenté puisqu’il est de l’ordre de 3,1 cotisants (actifs) pour un retraité (de droit direct) et devraient être de 4,78 C/R si les 7,6 millions salariés étaient déclarés à la sécurité sociale et cotisaient au risque retraite. 4,78 fois le taux de cotisation affecté à la CNR (18,75% du salaire) nous aurait donné 90 % du salaire ce qui aurait largement couvert la pension de retraite dont le taux de remplacement (moyen) est inférieur à 80% du salaire. Donc en conclusion, tous les chiffres et ratios nous disent que cette réforme n’est pas justifiée.