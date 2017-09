Réagissez

Rapporté à ses résultats, le discours politique en matière d’emploi des jeunes est un discours où l’illusion est toujours présente et domine la perception de la réalité.

Le dysfonctionnement par lequel se distingue le marché national du travail, les chiffres des uns et des autres l’illustrent à l’envi. Aux dernières statistique (avril 2017), le taux de chômage global serait de 12,3%, celui des jeunes (20-39) ans de 16%. Pour les diplômés, il s’élèverait à 17,6% chez les universitaires, tandis que 14,8% des jeunes ayant suivi une formation professionnelle souffrent du chômage, nous a indiqué le représentant de Mourad Zemali, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. En septembre 2016, l’Office national de la statistique (ONS) parlait d’un taux de chômage de 17,7% pour les jeunes diplômés sortant de l’enseignement supérieur. Environ 300 000 diplômées universitaires étaient à la recherche d’emploi, dont 70% de femmes. Les jeunes diplômées, étant, en somme, les plus touchées avec un taux de 24,7% contre 10,2% pour les hommes.

Or, jusqu’à janvier 2015, le stock des demandes d’emplois disponibles se situait à hauteur de plus de 1,2 million dont plus de

365 000 universitaires (soit 30% de la demande globale), plus de 410 000 (soit 34% de la demande globale) avec un niveau d’études moyen et plus de 250 000 avec un niveau secondaire. La part des demandeurs sans niveau d’instruction pesait, quant à elle, 7% de la demande globale, données que nous avons obtenues de l’Agence nationale de l’emploi (Anem). Autrement dit, rien que pour les diplômés universitaires, en à peine deux ans et quelques mois, le pays aura atteint un niveau de performance à l’embauche des plus enviables ! Autres chiffres, autres enseignements : 76% des demandeurs ont moins de 35 ans, 28% ont moins de 24 ans, 72% sont des hommes et seulement 19% sont issus de la formation professionnelle.

Au regard de tous ces indicateurs ainsi que du profil des demandeurs d’emploi, se pose la question de la fiabilité des statistiques et de l’efficacité des politiques se rapportant à l’emploi des jeunes dans notre pays.