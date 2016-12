La Fed pose de nouveaux défis à la zone euro

Réagissez

La décision de la Banque centrale américaine (FED) de relever ses taux, tout en prévoyant un rythme plus rapide de resserrement monétaire en 2017, pose de nouveaux défis à la zone euro dont la croissance reste fragile, ont expliqué des économistes.

«Il s’agit d’un vrai challenge», a déclaré à l’AFP le directeur de la recherche chez Natixis, Philippe Waechter, convaincu que la Banque centrale européenne (BCE) a déjà anticipé la décision de la Fed en prolongeant, la semaine dernière, son programme de rachat de dettes pour soutenir l’économie européenne jusqu’à fin 2017. «L’objectif de la BCE est de se créer une sorte de matelas ou de coussin amortisseur pour d’éventuels chocs, avec le but de maintenir les taux très bas, quitte à ce que l’euro se déprécie au-delà de la parité contre le dollar», a-t-il expliqué.

La monnaie européenne a atteint jeudi son niveau le plus bas en 14 ans face au dollar, dans la foulée de la décision de la Fed, plombée surtout par la perspective d’un resserrement monétaire plus rapide que prévu aux Etats-Unis, les membres de la Fed tablant désormais sur trois hausses des taux en 2017, contre deux prévues il y a trois mois. «La BCE bétonne dans un environnement où le cycle américain sera un peu plus positif que le cycle européen. Il faut bien faire comprendre que l’on est sur des cycles différenciés avec des niveaux de taux différents», a ajouté M. Waechter. Aux Etats-Unis, le président élu, Donald Trump, a promis un plan de relance budgétaire colossal et de fortes baisses d’impôts, des mesures qui auront de forts effets inflationnistes si elles sont lancées après son arrivée à la Maison-Blanche à la mi-janvier. Rien de tel en Europe, où la BCE a reconnu la semaine dernière qu’elle n’atteindrait toujours pas son objectif de 2% en 2019, ne tablant que sur 1,6%.

La perspective de la hausse des taux en Europe reste ainsi éloignée et la divergence avec les Etats-Unis devrait donc s’accentuer. Une situation qui pourrait entraîner des mouvements de capitaux de la zone euro vers les Etats-Unis, où les rémunérations sont plus alléchantes. «Un vrai risque», a jugé le responsable de la recherche économique chez Saxo Bank, Christopher Dembik, qui craint «un désinvestissement au niveau européen avec des capitaux qui vont se rediriger vers les Etats-Unis», même s’il estime que le risque «n’est pas exacerbé». «Mais il faudra le surveiller parce que nous entrons dans une période particulière car nous n’avons jamais eu, sur une aussi longue période de deux à trois ans, un aussi grand différentiel de politique monétaire entre les deux rives de l’Atlantique», a détaillé M. Dembik.