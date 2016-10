Réagissez

Vous venez de prendre les commandes de la société Batimatec Expo en organisant le 10e Salon international Alger-Industries. Quelles sont vos impressions après ce premier baptême du feu ?

En effet, c’est la première année que j’aborde ce salon en tant que dirigeant principal, mais il faut savoir que je n’ai pas arrêté de collaborer à l’organisation de cet événement depuis sa création. Ce salon nous l’organisons en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Provence Alpes et Côte d’Azur (CCI-PACA) et le Club d’affaires pour le développement des entreprises françaises en Algérie.

C’est un salon qui a beaucoup gagné en maturité, éprouvant toutefois des difficultés à se développer en volume, car nous éprouvons du mal à recruter des exposants aussi au niveau national qu’international. La thématique de l’industrie est pourtant très importante. Je dirai même qu’elle est unique au Maghreb où ce genre de salon exclusivement réservé à l’industrie n’existe dans aucun pays de la région. Cela s’explique par la forte industrialisation de notre pays par rapport aux pays voisins, ce qui aurait dû en faire de nous un leader dans la région, mais il est bien regrettable de constater qu’au niveau des opérateurs économiques algériens, un manque d’intérêt flagrant pour le marketing. C’est ce qui influe négativement sur les événements.



Alger-Industries, qui existe depuis dix années, a-t-il tout de même pu fidéliser des exposants ?

En effet, c’est grâce à ce noyau que nous avons pu maintenir la viabilité de ce salon. Nous avons des entreprises non seulement fidèles mais qui nous encouragent à poursuivre cette palpitante aventure que nous menons en parallèle avec le grand salon du Batimatec qui nous confère une maîtrise certaine de l’organisation de ce type d’événements. Nous sommes en train de réfléchir aux moyens de palier les insuffisances, mais en nous posant la question de savoir s’il suffit seulement d’améliorer l’organisation du salon pour attirer un maximum de participants. Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que la croissance et la portée de ce salon, passe nécessairement par un plus grand effort de communication des pouvoirs publics qui doivent s’engager un peu plus quand il s’agit d’aussi importants événements professionnels à forte retombées économiques.



Les exposants sont-ils, malgré tout, globalement satisfaits de ce salon dédié à l’industrie ?

Les exposants ne cachent pas leur enthousiasme. Ils sont globalement satisfaits. Le contexte actuel est très favorable au partenariat. Malgré les messages négatifs véhiculés dans le sillage de la crise économique, je peux vous affirmer que pas mal d’affaires ont été conclues à l’occasion de ce 10e salon. L’organisation simultanée de plusieurs salons a eu, comme vous avez pu le constater cette semaine, un effet positif sur le «visitorat». Les visiteurs venus nombreux ont ainsi pu rendre visite aux trois salons qui se tenaient en même temps dans des pavillons voisins du nôtre. Voilà une bonne option à encourager et nous pensons que la Safex devrait aller dans ce sens en fédérant les organisateurs dans le but d’organiser des événements à thématiques complémentaires au même moment et dans le même espace.



Que faire pour que les entreprises industrielles s’intéressent davantage à ce salon ?

Nous agissons constamment dans le sens de la promotion du marketing qui est une fonction managériale essentielle. Il y a des entreprises qui font un effort considérable de marketing, en lançant des invitations, en préparant les supports publicitaires pour se faire connaître et faire connaître leurs produits. Et ça marche. D’autres, malheureusement nombreuses, n’accordent pas d’importance à cette fonction et ne font à l’évidence pas de progrès en matière de rapprochement des clients avec leurs entreprises et les produits qu’elles mettent en vente. Mais il n’est jamais trop tard pour mieux faire.



Le thème de la sécurité industrielle a été le principal thème de la journée technique. Pourquoi précisément ce thème ?

La fonction sécurité est souvent reléguée au second rang, ce qui n’est pas normal eu égard à son importance. Nous avons ramené des experts de haut niveau qui ont développé des méthodes adaptées au management algérien afin qu’ils sensibilisent les managers algériens à la sécurité industrielle. Notre expérience personnelle dans le domaine de l’industrie des matériaux de construction nous a interpellés sur l’importance centrale de ce sujet que nous avons souhaité hisser au rang des préoccupations stratégiques des entreprises industrielles.

C’est un premier pas et l’intensité des débats, qui ont suivi les conférences, ont montré à quel point le sujet est important. Laissez-moi saisir l’occasion de cette interview pour remercier les partenaires médias du salon Alger-Industries qui nous ont beaucoup soutenus et les services de la Safex qui ont été impeccables tout au long de cette manifestation.